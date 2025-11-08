Riasztották a mentőhelikoptert: durva baleset történt Magyarországon

Rohantak a tűzoltók, miután oldalával az árokba borult egy gépkocsi Pilis és Káva között, a 3123-as út 4-es kilométerszelvényénél.

A két utas a járműben maradt, a monori hivatásos tűzoltók az autó stabilizálását követően emelték ki őket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - írja a katasztrófavédelem.