Riasztották a mentőhelikoptert: durva baleset történt Magyarországon

Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.08. 09:05
Rohantak a tűzoltók, miután oldalával az árokba borult egy gépkocsi Pilis és Káva között, a 3123-as út 4-es kilométerszelvényénél.

A két utas a járműben maradt, a monori hivatásos tűzoltók az autó stabilizálását követően emelték ki őket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - írja a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
