Rohant a mentő: Brutális karambol a X. kerületben

Folyik a helyszínen a műszaki mentés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 08:57
Módosítva: 2025.09.22. 09:03
baleset főváros Budapest

Hétfőn reggel szörnyű ütközés rázta meg Budapestet: Összeütközött két személyautó Budapest X.kerületében, a Kőbányai út és a Mázsa utca találkozása közelében - írja a Katasztrófavédelem. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. Időközben még egy komoly baleset történt.

Rengeteg baleset hétfőn reggel az utakon
Rengeteg baleset hétfőn reggel az utakon. Fotó: Kathy /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Rengeteg baleset hétfőn reggel az utakon

A Katasztrófavédelem információi szerint árokba borult egy személyautó a Csörnyeföldet és Murarátkát összekötő, 7538-as út 7-es kilométerszelvénye közelében. A gépkocsi a tetejére borult. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet.

A Metropol megírta, hogy már kora reggel komoly balesetek történtek a fővárosban és az ország több pontján is. Egy motoros elesett az M8-as autópályán, Kisapostagnál. A balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az 1-es főúton is baleset történt: Letért az útról és fának csapódott egy személyautó az 1-es főúton, Bicske közelében, a 27. és a 28. kilométer között. A járműben egy ember utazott, ki tudott szállni, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

Később, az Útinform információi szerint az M0-s autóút déli szektorán is baleset történt, a Ráckevei-hídnál több jármű ütközött össze. A 21-es km-nél a korlátozás megszűnt, de a torlódás elérte a 3 km-t. 

Továbbá arról is információ érkezett, hogy a 10-es főúton, Dorog térségében, két személyautó ütközött össze. A 35-ös km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Arról, hogy hol lehet még torlódásra számítani, itt tájékozódhatsz:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
