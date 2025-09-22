Elesett az M3-mas autópálya: Hatalmas a dugó már kora reggel

Dugó, torlódás, forgalomterelés. Megnövekedett menetidőre kell készülni az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített tereléseknél - írja az Útinform.

Az M3-mas autópályán dugó, az M1-esen terelés Fotó: Gábor Zoltán / metropol

Az 55-ös km előtt, Hatvan térségében 2-3 km-es a kocsisor, Bag és Gödöllő között a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t.



Hétfőn reggel már két autópályánkon is komoly torlódásra lehet számítani. Törökbálint és Tatabánya között, az M1-es autópályán, mindkét irányban szélesítési munkák kezdődtek. A 16-os km-től az 56-os km-ig sávlezárásra vagy forgalomterelésre kell számítani.

Hosszú időre lezárták Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát a munkák miatt.

A 10-es főúton, Dorog térségében, két személyautó ütközött össze. A 35-ös km-nél félpályás korlátozás van érvényben.