Ezt nem láttuk jönni: hamarosan hatalmas fordulatot vesz az időjárás

A szeptemberi kánikulát nemsokára borongós, szeles idő váltja fel. Mutatjuk, milyen időjárás várható a következő napokban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 06:00
időjárás előrejelzés hűvös borult idő borult ég kánikula fátyolfelhőkkel

Az időjárás előrejelzés szerint hétfőn még marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet, és 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Szegedi Erika időjárás
Hamarosan nagy fordulatot vesz az időjárás / Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Ilyen időjárás várható a következő napokban

 

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

 

Szerdán már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül, mialatt 24 fok köré csökken a hőmérséklet.

 

Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
