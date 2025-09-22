Ezt nem láttuk jönni: hamarosan hatalmas fordulatot vesz az időjárás

A szeptemberi kánikulát nemsokára borongós, szeles idő váltja fel. Mutatjuk, milyen időjárás várható a következő napokban!
Az időjárás előrejelzés szerint hétfőn még marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet, és 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!
Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.
Szerdán már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül, mialatt 24 fok köré csökken a hőmérséklet.
Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű - írja a Köpönyeg.
