Időjárás előrejelzés: készüljünk fel a szeptemberi kánikulára!

Az időjárás előrejelzés szerint marad a napos idő, mi több, a hőmérséklet a 30 fokot is meghaladhatja. Mutatjuk a részleteket!
Az időjárás előrejelzés szerint a napokban kánikulai melegre kell felkészülni. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.
Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, pár fátyolfelhővel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!
Kedden eleinte marad a napos, nyárias idő, majd délutántól egyre több gomolyfelhő érkezik, és nyugat felől néhol már zápor, zivatar is kialakulhat. Kitart a meleg: továbbra is 30 fok körüli hőség valószínű.
Szerdán gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul, és megélénkül, mialatt 28 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.
