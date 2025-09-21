Időjárás előrejelzés: készüljünk fel a szeptemberi kánikulára!

Az időjárás előrejelzés szerint a napokban kánikulai melegre kell felkészülni. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.

Az időjárás előrejelzés szerint a napokban marad a szeptemberi kánikula / Fotó: Zwaddi / unsplash.com – Képünk illusztráció

Ilyen napok köszöntenek ránk, az időjárás előrejelzés szerint

Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, pár fátyolfelhővel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Kedden eleinte marad a napos, nyárias idő, majd délutántól egyre több gomolyfelhő érkezik, és nyugat felől néhol már zápor, zivatar is kialakulhat. Kitart a meleg: továbbra is 30 fok körüli hőség valószínű.

Szerdán gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul, és megélénkül, mialatt 28 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.