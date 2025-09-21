RETRO RÁDIÓ

Időjárás előrejelzés: készüljünk fel a szeptemberi kánikulára!

Az időjárás előrejelzés szerint marad a napos idő, mi több, a hőmérséklet a 30 fokot is meghaladhatja. Mutatjuk a részleteket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 06:00
gomolyfelhő hőség szél kánikula időjárás előrejelzés

Az időjárás előrejelzés szerint a napokban kánikulai melegre kell felkészülni. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.

nap, napsütés, időjárás
Az időjárás előrejelzés szerint a napokban marad a szeptemberi kánikula / Fotó: Zwaddi /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Ilyen napok köszöntenek ránk, az időjárás előrejelzés szerint

 

Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, pár fátyolfelhővel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

 

Kedden eleinte marad a napos, nyárias idő, majd délutántól egyre több gomolyfelhő érkezik, és nyugat felől néhol már zápor, zivatar is kialakulhat. Kitart a meleg: továbbra is 30 fok körüli hőség valószínű.

 

Szerdán gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul, és megélénkül, mialatt 28 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
