Ez még csak a kezdet: mutatjuk, meddig tart ki a nyárias időjárás és mit okoz a szervezeteddel

Napos, csendes időjárás várható a hétvégén, de az utána következő napokban is átlag feletti hőmérsékletekre számíthatunk. A napi hőingás egyre csökken, a hőterhelés azonban növekszik. A front- és időjárás-érzékeny emberek számára nem lesz felhőtlen az indiánnyár.

Jövő hétig kitart a nyárias időjárás (Fotó: Köpönyeg)

Időjárás: jövő hét elejéig kitart a nyárias meleg

Folyamatosan zajlik a meleg levegő beáramlása, ami egyre jobban fokozódik és még a jövő hét első napjait is meghatározza. Kánikulai hőmérsékletre kell számítani szeptember utolsó hétvégéjén. A tűző napon tartózkodva jóval 30 Celsius-fok feletti hőérzetet tapasztalhatunk, ami már veszélyes lehet.

„Egyre határozottabban alakul a hőhullám, ami teljesen szokatlan hőmérsékleteket hoz vissza szeptember második felében” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Figyelmetlenebbek lehetünk

A melegedési folyamat szokatlan meteorológiai helyzetet állít elő. Nem csak arról van szó, hogy emelkedik a hőmérséklet. A kora reggeli hőmérséklet elég alacsony, ami azt jelenti, hogy ennek következtében nagyon komoly hőingás alakul ki. Jelentős, erős melegedés következik be a nap első felében, utána pedig egy határozott lehűlés. A nagy változások nem csak hőmérsékletben jelentenek változást

– mondta a meteogyógyász, kiemelve, hogy ebben az időszakban fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk.

Mozduljunk ki a szabadba

A meteogyógyász szerint azoknak, akik nem tapasztalnak tüneteket, érdemes kihasználni a napos, csendes időjárást és minél többet a szabadban tartózkodni.

Érdemes kihasználni az időt, akár a D-vitamin termelődés szempontjából, akár az immunrendszerünk, szervezetünk regenerálódására

– tanácsolta dr. Pintér Ferenc, hangsúlyozva, hogy kerüljük a tűző napot, mert még mindig magas UVB-sugárzási értékekre kell számítani.