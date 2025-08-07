Visszatért a hőség, országos kánikula várható ettől a naptól

Csütörtökön a napsütés csak fátyolfelhők zavarják, melyekből csapadék nem alakul ki. 30-32 fok köré melegszik a levegő, visszatér a kánikula.

Fotó: freepik.com / Illusztráció

Pénteken ragyogóan napos, száraz időre van kilátás. Nem lesz eső. 30-36 fok közötti országos hőség várható.

Szombaton fokozódik a hőhullám, hiszen tovább melegszik az idő: néhol már 37-38 fok is lehet, miközben szinte zavartalan lesz a napsütés.

Vasárnap országos forróság jöhet, 35 és 40 fok közötti maximumokkal. A csapadék teljesen kizárt, alig lesz felhő az égen.

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.