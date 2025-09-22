RETRO RÁDIÓ

Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: a mentők is rohantak a helyszínre

A tűzoltók még folyamatosan végzik a mentést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 07:07
Módosítva: 2025.09.22. 07:17
baleset autópálya mentő

Ütközés rázta meg a fővárost kora reggel: Karambolozott két személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, a Fiumei úton, az Alföldi utcánál - írja a Katasztrófavédelem. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták, váltakozó irányban halad a forgalom. Közben már két baleset is történt a magyar utakon.

Mindhárom baleset helyszínére mentő rohant.
Mindhárom baleset helyszínére mentő rohant. Fotó: Gé

Rengeteg baleset hétfőn reggel, mutatjuk a részleteket!

A katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy elesett egy motoros az M8-as autópályán, Kisapostagnál. A balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az 1-es főúton is baleset történt: Letért az útról és fának csapódott egy személyautó az 1-es főúton, Bicske közelében, a 27. és a 28. kilométer között. A járműben egy ember utazott, ki tudott szállni, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

Friss információk:

Az Útinform információi szerint eközben az M0-s autóút déli szektorán is baleset történt, a Ráckevei-hídnál több jármű ütközött össze. A 21-es km-nél a korlátozás megszűnt, de a torlódás elérte a 3 km-t. 

Arról, hogy hol lehet még torlódásra számítani, itt tájékozódhatsz:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu