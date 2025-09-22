Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: a mentők is rohantak a helyszínre

Ütközés rázta meg a fővárost kora reggel: Karambolozott két személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, a Fiumei úton, az Alföldi utcánál - írja a Katasztrófavédelem. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták, váltakozó irányban halad a forgalom. Közben már két baleset is történt a magyar utakon.

A katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy elesett egy motoros az M8-as autópályán, Kisapostagnál. A balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az 1-es főúton is baleset történt: Letért az útról és fának csapódott egy személyautó az 1-es főúton, Bicske közelében, a 27. és a 28. kilométer között. A járműben egy ember utazott, ki tudott szállni, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

Az Útinform információi szerint eközben az M0-s autóút déli szektorán is baleset történt, a Ráckevei-hídnál több jármű ütközött össze. A 21-es km-nél a korlátozás megszűnt, de a torlódás elérte a 3 km-t.

