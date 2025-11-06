Az Acsádi utcába riasztották a tűzoltókat

Mintegy tíz négyzetméteren fatároló égett Debrecenben, az Acsádi úton. A tűz átterjedt a melléképületre is. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a debreceni hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen, ahol az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.



