Az Acsádi utcába riasztották a tűzoltókat

Tűz volt Debrecenben.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.06. 06:51
Debrecen katasztrófavédelmi Acsádi utca

Mintegy tíz négyzetméteren fatároló égett Debrecenben, az Acsádi úton. A tűz átterjedt a melléképületre is. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a debreceni hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen, ahol az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
