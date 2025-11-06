Most érkezett: brutális tömegkarambol történt a magyar főúton, mentők is a helyszínen

Rohantak a tűzoltók, miután karambolozott négy autó a 86-os főúton, Szombathely határában, a Csaba utcánál.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak két gépkocsit. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol a négy sávból egyet lezártak a forgalom elől - írja a katasztrófavédelem.