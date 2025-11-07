Most jött: halálos vonatgázolás történt Budapesten
Az áldozat a helyszínen életét vesztette.
Elgázolt egy embert a vonat Budapest XVII. kerületében, a Liget sornál. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez.
Gázolt a vonat: helyettesítő járatra volt szükség
A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a raj segít leszállni a rajta utazóknak - közölte a katasztrófavédelem.
Az MTI ezt közölte a balesetről a Mávinform tájékoztatása alapján: halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten, Rákosligetnél pénteken délelőtt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy elgázolt a vonat egy embert Budapest XVII. kerületében, a Liget sornál. A fővárosi tűzoltókat riasztották a balesethez. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a tűzoltók segítenek a leszállni a vonatról az utazóknak.
