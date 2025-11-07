Új otthonra talált a Maarif Iskola, ide költözött az intézmény - Videó
A budapesti Hernád utcába költözött a török Maarif Iskola, ahol a felújítás során megőrizték az épület klasszikus szépségét, miközben a legmodernebb tanulási környezetet alakították ki.
A tágas, világos tantermekben digitális okostáblák segítik a diákokat, a természettudományos laborokban kísérletezhetnek, a robotika- és informatikatermekben pedig a jövő technológiáit sajátíthatják el.
A kéttannyelvű alapítványi iskola 6500 négyzetméternyi területen működik, modern tornateremmel, könyvtárral, konferenciateremmel és közösségi terekkel – igazi inspiráló közeg, ahol a gyerekek kibontakoztathatják kreativitásukat. A Maarif Alapítvány célja, hogy minél több család megismerje ezt a különleges oktatási környezetet Budapesten. Az első nyílt nap november 13-án, a következő pedig december 5-én várja az érdeklődőket. A látogatók bejárhatják az iskolát, találkozhatnak a pedagógusokkal, és személyesen tapasztalhatják meg, milyen légkörben tanulnak itt a diákok.
A Maarif Iskola nemcsak tanulásról szól, a diákok több nemzetből érkeznek, így az iskola valódi kulturális közösséggé vált. Olyan tér született, ahol a magyar gyerekek otthon érzik magukat, de közben megismerik más nemzetek értékeit is, ahol a kultúrák nem elválasztanak, hanem összekötnek. A kéttannyelvű általános iskolába és a gimnáziumba a jelentkezés folyamatos.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre