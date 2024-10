„Azért fektetünk az oktatás támogatásába, mert közel áll a szívünkhöz” – Dr. Várkonyi Andrea díjakat adott át a High-Tech Suli program konferenciáján

Díjazott pedagógusok:

Bodnár János – Mosoly EGYMI, Balassagyarmat

Tusorné Fekete Éva – Weöres Sándor Általános Iskola, Gyömrő

Sipos-Kovács Marianna – Vizafogó Általános Iskola, Budapest, XIII. kerület

Pappné Pócsik Zsuzsanna – Szentistvántelepi Általános Iskola, Budakalász

Morvai Cintia – Szent Imre Általános Iskola, Ráckeve

Kéringer Dorina – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse

Díjazták a pedagógusokat (Fotó: Bánkúti Sándor)

„ A High-Tech Suli program fő fókusza a 21. századi digitális tantermek felszerelésén keresztül új pedagógiai szemlélet megismertetése ”

A HTS-programban idén először jelent meg a tantermek keretei közül kilépő, nyílt tanulási terek fejlesztése. A téma nemzetközi példáit és elméleti hátterét Bart Verswijvel, holland oktatási szakértő mutatta be, a Future Classroom Lab képviseletében. A High-Tech Suli program szakmai vezetője, Horváth Ádám így nyilatkozott ennek kapcsán: „A program fő fókusza a 21. századi digitális tantermek felszerelésén keresztül új pedagógiai szemlélet megismertetése és alkalmazása, de folyamatosan figyeljük és dolgozunk azon, hogy mik azok a nemzetközi szinten már működő megoldások, amelyeket érdemes itthon is megvalósítani. Bár még a fejlesztési szakaszban vagyunk, de ilyen például a kültéri, természettudományos labor, illetve az, hogy hogyan lehet egy iskola auláját az oktatás színterévé is tenni.”