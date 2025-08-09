,,Azóta sokkal szebb a bőröm" - groteszk videót tett közzé magáról az influenszer

Rengeteg különleges szépségápolási tippeket találunk az interneten, de talán ez a legmegdöbbentőbb, amivel eddig találkoztunk: egy influenszer a szennyvízfürdőre esküszik - írja a life.hu.

A dél-afrikai influenszer rendszeresen megmártózik a tengervízben, azonban most más élményben volt része. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Nem mindennapi vízbe merészkedett az az influenszer, aki Dél-Afrika partjainál merítkezett a tengerbe: a barnás hab, amely körülveszi őt, nem más mint a tengerbe eresztett szennyvíz maradéka. Michelle Sky Hayward tartalomgyártóként ismert az afrikai kontinensen, és minap a követőivel osztotta meg gyomorforgató élményét; a videón látszik ahogy vízbe merül, de nem tiszta tengervízbe. És még élvezte is. A videó Fokváros tengerpartján készült, rohamtempóban terjed az interneten, a nézők pedig teljesen ki akadtak rajta, érthető módon. Michelle szerint a szennyvíz jót tett neki.

Mielőtt azonban pánikba esnénk, az eset nem teljesen szándékos ugyanis a tengerpart azon részén már egy ideje ömlik a szennyvíz a tengerbe, amelyről a hatóságok ugyan tudnak, viszont nem képesek kontrollálni az időről-időre felbukkanó problémát. Michelle, aki a kommenteket olvasva jött csak rá, hogy milyen vízben s fürdött egyáltalán nem szörnyülködött, helyette több videóban is megemlítette, hogy nem tapasztalt furcsa szagot, ami szennyvízre utalt volna. Még élvezte is, hogy a barnahabok között lubickolva melegebb a víz hőmérséklete.

A videó láttán rengeteg követője hányós emojikkal reagált a nem hétköznapi élményére, amelyet a Daily Mailnek csak így kommentált:

Nem betegedtem meg tőle, sőt, azóta sokkal szebb a bőröm

Hozzátette, hogy úgy érzi, hogy az immunrendszere is erősebb lett a mártózástól, és hogy nem észlelt semmilyen egészségügyi problémát.

Bár eléggé bizarr, de tán sokkal inkább meglepő, hogy nem érez semmilyen negatív hatást, azért a szennyvízzel nem árt vigyázni, ugyanis nem játék. Olyan baktériumokat, vírusokat tartalmaz, amelyek súlyos bőr- és gyomorpanaszokat okozhatnak. A szakértők mindenkit óva intenek attól, hogy bárki szándékosan merüljön szennyvízbe.