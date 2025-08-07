RETRO RÁDIÓ

Nem minden hős visel köpenyt, magyar rendőr mentett életet az Albán tengerparton

Egy segítségre szoruló gyermeket és eszméletlen édesanyját mentette ki a vízből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 12:45
Módosítva: 2025.08.07. 13:30
törzsőrmester tengerpart Qerret életmentés

A tengerparton pihent egy törzsőrmester és a felesége az albániai Qerret településen, amikor egy bajba jutott kislány segélykiáltására lettek figyelmesek. Az esetet látva a rendőr azonnal reagált és a hullámzó tengerbe vetette magát, két embert mentve ki a mélyülő vízből. Az anya már eszméletlen állapotban lebegett a felszínen, és nem mutatott életjeleket.

A szabadságát töltő rendőr mentett életet a tengerparton / Fotó: Pexels/Dorottya Ujvari – Képünk illusztrációo

A megkezdett újraélesztésben a kolléga felesége is szakszerűen részt vett, majd az ellátást később egy a helyszínen tartózkodó orvos vette át, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót. Az időben érkező mentősök stabil állapotban szállították a nőt a kórházba

- írják a police.hu-n.

 

