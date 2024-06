"Minden gyerek egy önálló galaxis" – Újabb iskolák kaptak korszerű, „High-Tech Sulis” tantermet

Minden eddiginél több, összesen 127 iskolai alapítvány pályázott az év elején meghirdetett, 240 millió forint összértékű támogatásra. A nyerteseknek a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli Program keretében egy modern, 21. századi digitális tanterem kialakítására és a hozzá kapcsolódó szakmai program megvalósítására nyílik lehetősége. Idén a pályázók közül 6 iskola csatlakozhatott a High-Tech Suli közösségéhez, így immár 40 intézmény, köztük 4 határon túli iskola is élvezheti az innovatív program előnyeit – írja a Ripost.

Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke együtt kézműveskedett a gyerekekkel / Fotó: Bánkúti Sándor

Június 13-án csütörtökön ünnepélyes keretek között átadták a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Általános Iskola High-Tech Sulis osztálytermét, ahol Dr. Várkonyi Andrea az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke mesélt a High-Tech Suli Programról.

A célunk minden évben az, hogy azokat az iskolákat válasszuk ki, ahol a pályázat alapján azt látjuk, hogy a legsokoldalúbban, a leginnovatívabb módon tudják ezt a támogatást a pedagógusok a gyerekek javára felhasználni, vagyis a legnagyobbra tudják nyitni a High-Tech terem ajtaját

— magyarázza a kuratóriumi elnök, aki azt is elárulja: az alapítvány eddig 1-1,5 milliárd forintot fektetett a programba, mely meg is hozta a várt eredményt, ugyanis ma már nemzetközi robotika verseny győztesek is vannak azok között a diákok között, akik High-Tech Suliba járnak.

A kuratóriumi elnök megnézte a jelenlegi oktatást / Fotó: Bánkúti Sándor

A gyerekek ezekben a tantermekben különböző tudományterületekkel kapcsolatos tudást szerezhetnek meg gyakorlati módon, ami által a tanulás igazi élménnyé válik számukra. A High-Tech Sulis termekben üdítő jelenség — a hagyományos termekkel ellentétben —, hogy a gyerekek nem akarnak kijönni a tanóráról.

A termekben kiválóan lehet csoportban dolgozni és együtt gondolkodni / Fotó: Bánkúti Sándor

Horváth Ádám, a High-Tech Suli Program szakmai vezetője szerint, habár számos high-tech eszközt kapnak az iskolák, a fejlesztés középpontjában mégis a tanuló és a tanár kapcsolata, az együttműködés hatékonyabbá tétele, a differenciálás támogatása és a készségfejlesztés áll, így a termeket is úgy alakították ki, hogy azok segítsék a közös gondolkodást. Dr. Várkonyi Andrea szerint a józsefvárosi intézmény kiemelt fontosságú, ugyanis az intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek tanulnak, akik számára különösen fontos az élménypedagógia és az esélyteremtés.