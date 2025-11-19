Megtört a gyilkos: elismerte a legsúlyosabb részletet felesége haláláról

Brian Walshe a felesége halálával összefüggésben beismerte a rendőrség félrevezetését és az emberi holttest jogellenes eltávolítását, miközben a gyilkossági tárgyalása ugyanazon a napon megkezdődött. A 50 éves férfi kedden, a massachusettsi Norfolk megyei felsőbíróságon vallott bűnösnek ezekben a vádpontokban. Ügyvédje egyértelművé tette, hogy a beismerés nem vonatkozik Ana Walshe meggyilkolására. A vádlott megállapodás nélkül vallott, miután az ügyészség nem volt hajlandó tárgyalni, csak akkor, ha a gyilkossági vádpontot is bevonják - írja a CNN.

A vallomás súlya most még közelebb viheti a hatóságokat a gyilkosság bizonyításához.

Ana Walshe, háromgyermekes édesanya, 2023. január 4-én került bejelentésre eltűntként, miután a munkahelye figyelmeztette a hatóságokat. A férj azt állította, utoljára újév napján látta, amikor a nő állítólag munkába indult Washingtonba. Briant január 8-án letartóztatták a rendőrség félrevezetése miatt, majd később gyilkossággal is megvádolták.

Walshe legfeljebb 10 évig terjedő börtönt kaphat a félrevezetésért, amelyhez akár további 20 év is társulhat, ha a gyilkosságban bűnösnek találják. A holttest eltávolításáért legfeljebb 3 év szabható ki. Az ügy különálló szövetségi vonatkozása, hogy Walshe korábban bűnösnek vallotta magát hamisított Andy Warhol-művek eladásában, amiért 37 hónapos büntetését tölti. Ez egyidejűleg fut a felesége ügyében kiszabott büntetésével.

A nyomozók állítása szerint Ana Walshe holttestét nem találták meg, de bizonyítékkal teli szemeteszsákokat foglaltak le, amelyekben fűrész, fejsze és több, Brian és Ana DNS-ét viselő tárgy volt. A hatóságok szerint Walshe sorozatos internetes kereséseket végzett, amelyek között szerepelt „mikor kezd bűzleni egy holttest” és „hogyan lehet megállítani a bomlást”. A férfi a keddi meghallgatáson elismerte, hogy a holttestet ő távolította el. Diane Freniere bíró kérdésére egyértelműen válaszolt igennel.

Ez volt a gyilkos indoka

Az ügyészek szerint Walshe azért ölhette meg a feleségét, mert véget akart vetni a házasságnak, és a nő eltűnését követő napokban hazugságokkal akadályozta a nyomozást. A védelem korábban hangsúlyozta, hogy nincs holttest, nincs bizonyított halálok, és nem került elő gyilkos eszköz sem. Az ügyészség akár 60 tanút is be fog idézni.