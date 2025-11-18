RETRO RÁDIÓ

Szolgálaton kívüli katona végzett Adriennel Kaposváron – új részletek kerültek napvilágra

Kihallgatás után is hallgat a férfi. Fordulat a kaposvári emberölés nyomozásában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.18. 05:30
gyilkosság emberölés katona

Amint azt a Metropol is megírta, a hétvégén brutális emberölés rázta meg Kaposvárt. Egy 23 éves fiatal nő meghalt, nagybátyja pedig megsérült, miután a nő volt párja szombat este késsel rontott rájuk. Dániel a vita során a lakásban támadt rá az egykori barátnőjére, és halálra szúrta. A Bors információi szerint a lány nemrég szakított vele, a fiú pedig nem tudta elfogadni a döntést. Ez lett a kaposvári gyilkosság előzménye, amelyről most további részletek kerültek felszínre.

Fordulat a kaposvári emberölés nyomozásában. Fotó: Google Maps

Kaposvári emberölés: hallgat a tettes

A gyilkosság előtt heves vita alakult ki Dániel és Adrienn között, ugyanis a lány szakítani próbált a fiúval. Dániel ideges lett, majd a késsel először Adrienn, majd a lány nagybátyja ellen fordult, akit szintén megsebesített. Őt a mentők vitték el, míg a fiút a rendőrök

- mondta korábban a Borsnaka család egyik közeli ismerőse, hozzátéve: a tettes nem menekült a gyilkosság után: "A fiú tette után nem menekült el, megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek, akik végül magukkal is vitték."

Adrienn családját lesújtotta a fiatal nő hirtelen, erőszakos halála; szerettei szerint egy olyan élet tört derékba, amely még csak most kezdődött volna.

Minket nem is értesítettek, hogy gyilkosság áldozata lett Adrienn. Úgy olvastuk, senki sem hívott fel minket

- árulta el a lány öccse, Patrik.

Most a Központi Nyomozó Főügyészség hétfői közleményében újabb információkat hozott nyilvánosságra. Kiderült, hogy a gyilkosság feltételezett elkövetője egy szolgálaton kívüli katona, akit ugyan kihallgattak, de nem élt a vallomástétel lehetőségével. A hatóságok ennek ellenére a tanúk elmondásai alapján pontosan fel tudták rajzolni a történtek menetét.

Dániel az emeleten veszett össze Adriennel. A zajt meghalló nagybátyja felfelé indult, de Dániel kiszúrta, és ököllel fejbe ütötte, amitől a férfi összeesett. Ezután a konyhába ment, két kést vett magához, majd mindkettejüket megszúrta. Adrienn a sebei miatt meghalt, a nagybátyja pedig a nyakán és fején szerzett súlyos sérüléseket. Őt továbbra is kórházban kezelik.

Az ügyészség indítványozta a feltételezett tettes letartóztatását. Erről kedden dönt a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa. Dánielt több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják, tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is várhat rá, ha a bíróság bűnösnek találja.

 

 

