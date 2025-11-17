RETRO RÁDIÓ

Holtan találtak egy 14 éves kislányt, megdöbbentő dolgokat közölt a rendőrség

Megdöbbentő dolgokat közölt a rendőrség. Holtan találtak egy tinit, sportklubja is gyászolja.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.17. 16:00
gyilkosság családon belüli erőszak eltűnt

Holtan találtak egy tini lányt, nemsokkal azután, hogy bejelentették az eltűnését. A 14 éves Kylie Tobermant sokan szerették, elbűvölő teremtésként jellemeztek barátai és iskolatársai, és sportklubja is gyászolja. Mostoha-nagybátyja, Arnold Barry Rivera ezen a héten áll bíróság elé gyilkosság, emberölés eltussolása és szexuális erőszak vádjával.

alt=Holtan találtak egy 14 éves, birkózólányt egy lakóautóban
Holtan találtak egy 14 éves, birkózólányt egy lakóautóban. Rengetegen gyászolják  
Fotó: pexels.com/Képünk illusztráció

Holtan találtak meg a birkózólányt

A 14 éves tinédzser holttestét egy lakóautóban találták meg holtan a Illinois állam, Vandalia területén, miután órákon át kétségbeesetten keresték. Utoljára csütörtök este 9 óra körül látták piros pulóverben és fekete leggingsben. Péntek reggel 6.30-kor jelentették az eltűnését, a holttestét aznap délután találták meg, halálának oka egyelőre nem ismert. A lány 43 éves nagybátyját letartóztatták, miután elmenekült a rendőrök elől és elrejtőzés céljából megpróbált betörni a szomszédos házakba. 

Kylie édesanyja, Meghan Zeller kétségbeesetten kért segítséget lánya felkutatásához, majd később, súlyos önvád kíséretében megerősítette a fájdalmas hírt, lányát holtan találták meg. 

Fiatal és buta voltam… Azt hittem, megbízhatok valakiben, és most a babám egy angyal. Nem fogok hallgatni vagy leállni, amíg a gyermekem igazságot nem kap! Nem állok meg, amíg a másik két lányom haza nem kerül!

– harsogta Kylie anyukája, akinek a tini és két fiatalabb lánya felett sincs felügyeleti joga. Miután a lányok édesapja kábítószer-túladagolásban meghalt, a gyerekek az egyik nagymamájuknál laktak – írja a Daily Star.

A Vandal Wrestling Takedown Club így emlékezett a Facebookon elvesztette sportolójára: „Fájó szívvel közöljük, hogy tegnap elvesztettük egyik birkózónkat, Kylie Tobermant. Csapatunk és közösségünk gyászolja egy ilyen kedves és okos fiatal lány elvesztését.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
