Holtan találtak egy 14 éves kislányt, megdöbbentő dolgokat közölt a rendőrség

Holtan találtak egy tini lányt, nemsokkal azután, hogy bejelentették az eltűnését. A 14 éves Kylie Tobermant sokan szerették, elbűvölő teremtésként jellemeztek barátai és iskolatársai, és sportklubja is gyászolja. Mostoha-nagybátyja, Arnold Barry Rivera ezen a héten áll bíróság elé gyilkosság, emberölés eltussolása és szexuális erőszak vádjával.

Holtan találtak egy 14 éves, birkózólányt egy lakóautóban. Rengetegen gyászolják

Fotó: pexels.com/Képünk illusztráció

Holtan találtak meg a birkózólányt

A 14 éves tinédzser holttestét egy lakóautóban találták meg holtan a Illinois állam, Vandalia területén, miután órákon át kétségbeesetten keresték. Utoljára csütörtök este 9 óra körül látták piros pulóverben és fekete leggingsben. Péntek reggel 6.30-kor jelentették az eltűnését, a holttestét aznap délután találták meg, halálának oka egyelőre nem ismert. A lány 43 éves nagybátyját letartóztatták, miután elmenekült a rendőrök elől és elrejtőzés céljából megpróbált betörni a szomszédos házakba.

Kylie édesanyja, Meghan Zeller kétségbeesetten kért segítséget lánya felkutatásához, majd később, súlyos önvád kíséretében megerősítette a fájdalmas hírt, lányát holtan találták meg.

Fiatal és buta voltam… Azt hittem, megbízhatok valakiben, és most a babám egy angyal. Nem fogok hallgatni vagy leállni, amíg a gyermekem igazságot nem kap! Nem állok meg, amíg a másik két lányom haza nem kerül!

– harsogta Kylie anyukája, akinek a tini és két fiatalabb lánya felett sincs felügyeleti joga. Miután a lányok édesapja kábítószer-túladagolásban meghalt, a gyerekek az egyik nagymamájuknál laktak – írja a Daily Star.

A Vandal Wrestling Takedown Club így emlékezett a Facebookon elvesztette sportolójára: „Fájó szívvel közöljük, hogy tegnap elvesztettük egyik birkózónkat, Kylie Tobermant. Csapatunk és közösségünk gyászolja egy ilyen kedves és okos fiatal lány elvesztését.”