Csak a kislányát akarta megmenteni az apa, holtan találták

A férfin már nem lehetett segíteni, a viharos tenger elragadta. Ötéves kislányát eltűntként tartják nyilván.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 21:30
Kalifornia viharzóna áldozat haláleset

Halálos áldozatai is vannak a Kaliforniát szombaton elért viharzónának, amely nagy mennyiségű esőt szállított a térségbe, villámáradásokat is kiváltva. Az óceán partján fekvő Carmelben egy férfi akkor fulladt vízbe, amikor megpróbálta kimenteni ötéves lányát, akit a viharos tenger magával ragadott. A kisgyermeket eltűntként tartják nyilván.

A férfi megfulladt a viharban
A férfi megfulladt a viharban / Fotó: Pexels/Dorottya Ujvari – Képünk illusztrációo

Több haláleset is történt a vihar miatt

Az állam északi részén elhelyezkedő Sutter megyében egy 71 éves áruszállító sofőr vesztette életét, amikor járműve megállt egy megáradt patak felett átívelő hídon. A hidat mintegy 60-90 centiméter magasságban víz borította, amely magával ragadta az autót. A férfi még értesíteni tudta a mentőket, de mire az egységek kiérkeztek, a jármű teljesen elsüllyedt, a férfit pedig már eszméletlenül találták, és nem sokkal később megállapították a halálát.

A nagy nedvességtartalmú úgynevezett atmoszferikus folyó jelentős esőket okozott Los Angeles körzetében, így a januári, kiterjedt bozóttüzek felperzselt területén, ami fokozza a villámáradások kialakulásának esélyét – írja az MTI.

A hatóságok a második legmagasabb fokozatú riasztást adták ki, és a leégett Pacific Palisades területének egy részén a lakosság kitelepítését írták elő. Szakértők szerint a talajt borító hamu víztaszító tulajdonsága miatt a föld még nehezebben képes elnyelni a vizet.

Los Angelesben hétfőig 100-130 milliméter esőt várnak, ami kéthavi téli csapadéknak felel meg, és az elmúlt 50 év legcsapadékosabb novemberévé teheti a hónapot. A viharzóna Kalifornia hegyvidéki területei fölé havat szállít, az előrejelzés szerint 30 centimétert meghaladó hóvastagsággal.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
