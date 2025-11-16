Kétéves kislány halt meg a fogászaton, újabb részletekre derült fény

Minden szükséges engedéllyel és jóváhagyással rendelkező egységben végezték a mélyaltatást abban a bukaresti fogászatban, ahol csütörtökön meghalt egy 2 éves kislány – közölték a magánrendelő képviselői.

Szörnyűség történt a fogászaton, az eset körülményeit vizsgálják / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kiemelték, mélyen megrendítette őket az eset, együtt éreznek a gyászoló családdal és együttműködnek a hatóságokkal, de „a közvélemény korrekt tájékoztatása” érdekében fontosnak tartják megjegyezni, hogy az egység, ahol az elmúlt években a mélyaltatást végezték, az illetékes hatóságok által kiállított minden szükséges engedéllyel és jóváhagyással rendelkezik.

Azt is közölték, hogy az elmúlt időszakban a klinika újabb helyiségeket alakított ki és szerelt fel a szedációs eljárásokhoz szükséges korszerű berendezésekkel, melynek engedélyeztetése jelenleg folyamatban van - írja a Maszol.

Mulasztás történhetett a fogászaton

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken azt nyilatkozta, hogy az üggyel kapcsolatos első információi szerint mulasztás történt a klinika engedélyeinek kiállításakor, mivel bizonyos helyiségek nem felelnek meg az intravénás szedációt végző klinikák működését szabályozó előírásoknak. Rogobete szombaton újfent kijelentette: a bukaresti klinika nem rendelkezik az általános érzéstelenítéshez szükséges alapvető feltételekkel.

Én nem azt mondtam, hogy nem voltak rendben az engedélyeik, hanem azt, hogy ami a papírokban állt, nem fedte a valóságot

– fogalmazott a tárcavezető egy ploieşti-i sajtótájékoztatón. Rogobete szerint „infrastruktúra szempontjából alapvető elemek” hiányoztak.

A miniszter azt is elmondta, hogy hétfőn kapja meg a tárca ellenőrző testülete és az Egészségügyi Felügyelet jelentését az ügyben végzett ellenőrzésről, illetve emlékeztetett, hogy ezzel párhuzamosan egy ügyészségi vizsgálat is folyamatban van.