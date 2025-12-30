Újabb különös kinövést észleltek az ufónak vélt 3I/ATLAS-on
Az objektumról már régóta elméletek keringenek.
Újabb különleges hír látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról, miután friss felvételek alapján úgy tűnik, forgó, kettős jet-szerkezetet mutat a legtöbb kutató szerint Manhattan méretű üstökös, amely egy másik csillagrendszerből érkezett. Ezzel ellentétben azonban a Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb azt állítja, hogy az objektum mesterséges eredetű idegen szonda is lehet, amely felderítő küldetésen van. Mindezt szokatlan fénylése és nem természetes pályája miatt gondolja.
Loeb egy friss blogbejegyzésében azt írta, hogy a Hubble Űrteleszkóp új képei kettős jet-szerkezetet mutatnak, amelyek közül a hangsúlyosabb egy úgynevezett „anti-farok”, amely a Nap felé irányul.
Egy Nap felé mutató, a szélességéhez képest tízszer hosszabb jetet már július 21-én is rögzítettek. Loeb szerint az, hogy ez a sugár 7 fokos kilengést mutat a 3I/ATLAS forgástengelye körül, arra utal, hogy az jóval azelőtt a Nap felé néző pólus közelében keletkezett, mielőtt az objektum megközelítette volna a Napot. Elmondása szerint ez a jet most ugyanabba az irányba mutat, mint a gyengébb sugár az új Hubble-felvételeken, amelyeket december 12-én és 27-én készítettek, és mindezt a túloldalról érkező, erősebb Nap felé irányuló jet kíséri, miközben az objektum elhagyja a Naprendszert, írja a DailyStar.
Az egyik lehetőség az, hogy a két jet a mag ellentétes oldalairól indul. Ez azt jelentené, hogy a 3I/ATLAS napközelség utáni aktivitása eltér attól, ami a napközelség előtt volt. Egy természetes üstökös esetében a hővezetés a napközelség idején a Nap felőli oldalról az éjszakai oldalra szállíthatja a többletenergiát, és így a nappali oldalon lévő erősebb jet mellett egy gyengébb sugár is aktiválódhat az éjszakai oldalon.Egy technológiai objektum esetében a Nap felé irányuló jetet felhasználhatják védelemre a napszél, a koronakidobódások vagy a napsugárzás ellen, különösen mivel az anti-farok enyhén átláthatatlan.
