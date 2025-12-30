Újabb különös kinövést észleltek az ufónak vélt 3I/ATLAS-on

Újabb különleges hír látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról, miután friss felvételek alapján úgy tűnik, forgó, kettős jet-szerkezetet mutat a legtöbb kutató szerint Manhattan méretű üstökös, amely egy másik csillagrendszerből érkezett. Ezzel ellentétben azonban a Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb azt állítja, hogy az objektum mesterséges eredetű idegen szonda is lehet, amely felderítő küldetésen van. Mindezt szokatlan fénylése és nem természetes pályája miatt gondolja.

Újabb hír érkezett az ufónak vélt 3I/ATLAS-ról. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Loeb egy friss blogbejegyzésében azt írta, hogy a Hubble Űrteleszkóp új képei kettős jet-szerkezetet mutatnak, amelyek közül a hangsúlyosabb egy úgynevezett „anti-farok”, amely a Nap felé irányul.

Egy Nap felé mutató, a szélességéhez képest tízszer hosszabb jetet már július 21-én is rögzítettek. Loeb szerint az, hogy ez a sugár 7 fokos kilengést mutat a 3I/ATLAS forgástengelye körül, arra utal, hogy az jóval azelőtt a Nap felé néző pólus közelében keletkezett, mielőtt az objektum megközelítette volna a Napot. Elmondása szerint ez a jet most ugyanabba az irányba mutat, mint a gyengébb sugár az új Hubble-felvételeken, amelyeket december 12-én és 27-én készítettek, és mindezt a túloldalról érkező, erősebb Nap felé irányuló jet kíséri, miközben az objektum elhagyja a Naprendszert, írja a DailyStar.