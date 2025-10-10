A mélybe zuhant egy kisrepülő, szörnyethalt a pilóta

A kisrepülő még csütörtök délután zuhant le. Halálos áldozata is volt a szerencsétlenségnek.
Csütörtök délután lezuhant egy kisrepülő a privigyei járásbeli Besztercsény (Bystričany) kataszterében. Marián Petrík, a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője azt is elmondta, a balesetben egy ember életét vesztette.
A mentés még folyamatban van. A gép kigyulladt, a tűzoltók lokalizálták és oltják a tüzek
– mondta el korábban Petrík.
A privigyei tűzoltók munkáját a környékbeli települések (Kamenec pod Vtáčnikom, Čereňany, Lehota pod Vtáčnikom) önkéntes tűzoltói is segítették, valamint a légi mentők is a helyszínre érkeztek.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint egy WT9 Dynamic repülőgép zuhant le az erdős területen
