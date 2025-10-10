RETRO RÁDIÓ

A mélybe zuhant egy kisrepülő, szörnyethalt a pilóta

A kisrepülő még csütörtök délután zuhant le. Halálos áldozata is volt a szerencsétlenségnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 08:28
Csütörtök délután lezuhant egy kisrepülő a privigyei járásbeli Besztercsény (Bystričany) kataszterében. Marián Petrík, a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője azt is elmondta, a balesetben egy ember életét vesztette.

repülőgép, repülőút
Lezuhant egy kisrepülő, holtan találtak rá a pilótára / Fotó: Pexels (illusztráció)

A hírek szerint a pilótát holtan találták a kisrepülő roncsai között

A mentés még folyamatban van. A gép kigyulladt, a tűzoltók lokalizálták és oltják a tüzek

 – mondta el korábban Petrík.

A privigyei tűzoltók munkáját a környékbeli települések (Kamenec pod Vtáčnikom, Čereňany, Lehota pod Vtáčnikom) önkéntes tűzoltói is segítették, valamint a légi mentők is a helyszínre érkeztek.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint egy WT9 Dynamic repülőgép zuhant le az erdős területen

 - írta meg a Paraméter.

 

