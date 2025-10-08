RETRO RÁDIÓ

Ejtőernyős baleset történt: egy ember meghalt

Drámába fordult a tandemugrás. Emberéletet követelt az ejtőernyős baleset.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 11:00
ejtőernyős baleset zuhanás

Borzalmas ejtőernyős balesetben életét vesztette a szeretett ejtőernyős oktató. Justin Fuller több száz ugráson volt túl, a tapasztalt férfi az egyik tanítványával ejtőernyőzött, amikor a két fél elszakadt egymástól és az oktató a halálba zuhant.

az ejtőernyős balesetben meghalt az oktató
Az ejtőernyős baleset egy ember életét követelte (Fotó:  unsplash – Képünk illusztráció)

A végzetes ejtőernyős baleset körülényeit vizsgálják

Az oktató és egyik tanítványa október 4-én ejtőernyőzött, akkor történt a tragédia. Az amerikai Nashville városában működő ejtőernyő oktató rengeteg tandem ugrást hajtott végre. Ilyenkor a férfi egy másik emberhez erősítve ugrik ki a repülőből és együtt ejtőernyőznek.

A szombati ugrás azonban tragikus balesettel végződött. Egy forrás szerint a balesetet az okozta, hogy a páros ejtőernyős felszerelése beszorult vagy begakadt a repülőgéphez kapcsolódó lépcsőn, amelyről leugrottak.

A forrás szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy az oktató ejtőernyős hevedere működésképtelenné vált. Ha tényleg ezt történt, akkor Justin Fullernak két lehetősége maradt: vagy lekapcsolja magát a diákjáról, hogy a diák élesíteni tudja az ejtőernyőjét, vagy mindketten ernyő nélkül lezuhannak.

Az oktató ernyő nélkül csapódott a földbe és rögtön meghalt. A diákot órákig keresték, majd egy fára akadva találták meg. A rendőrség szerint az ejtőernyős éber és stabil állapotban volt, amikor megtalálták.

A tanuló felszerelését megvizsgálva azt teljesen rendben találták. A borzalmas baleset körülményeit vizsgálják, hogy ne fordulhasson elő ehhez hasonló tragédia.

Justin Fuller szerette a szakmáját, élvezte, amikor diákjai rájönnek arra, hogy tudnak repülni. A 35 éves férfit rengetegen gyászolják – írja a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu