Borzasztó: összeomlott egy iskola, 1 diák meghalt, rengetegen rekedtek a romok alatt

Sokan megsérültek, folyamatosan kutatják a túlélőket.
Szörnyű tragédia történt hétfőn Indonéziában, ugyanis a délutáni ima során összeomlott egy bentlakásos iskola épülete. Egy tanuló meghalt, 99 ember megsérült, 65 diák a romok alatt rekedt, hozzájuk oxigént is vizet juttatnak a mentőszolgálatok, akiknek eddig nyolc túlélőt sikerült kimenekíteniük – a legtöbben súlyos sérülést szenvedtek.
A hatóságok szerint az okozta a rettentő balesetet, hogy a kétszintes imateremre engedély nélkül kezdtek további emeleteket építeni, de az alap nem bírta el a terhelést, ezért összeomlott.
A Guardian információi szerint nehezíti a mentést, hogy a törmelék instabil, így nem merik bevetni a nehézgépeket – a hatóságok szerint a halálos áldozatok száma emelkedni fog.
