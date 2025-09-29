RETRO RÁDIÓ

Szörnyű tragédia: Embert gázolt a vonat Budapestnél

Budaörs és Kelenföld között történt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 20:50
Borzalmas balesetről számolt be a Katasztrófavédelem hétfő este: Elgázolt egy embert egy vonat Budaörs és Kelenföld között. A műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A szerelvényen utazó embereknek, akikért mentesítő vonat érkezik a helyszínre, és a tűzoltók segítik a biztonságos átszállást.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

 

 

