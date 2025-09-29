Szörnyű tragédia: Embert gázolt a vonat Budapestnél

Budaörs és Kelenföld között történt a baleset.
Borzalmas balesetről számolt be a Katasztrófavédelem hétfő este: Elgázolt egy embert egy vonat Budaörs és Kelenföld között. A műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A szerelvényen utazó embereknek, akikért mentesítő vonat érkezik a helyszínre, és a tűzoltók segítik a biztonságos átszállást.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.