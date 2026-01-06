„Azt hitte, részeg vagyok” – kiderült, mini sztrókot kapott a fiatal férfi

A mindössze 42 éves cardiffi Adam Watkins elvesztette bal oldala mozgásképességét, és nehezen tudott beszélni, miután tavaly nyáron otthonában mini sztrókot, azaz átmeneti iszkémiás rohamot (TIA) szenvedett. A férfi kezdetben a fáradtságra fogta tüneteit, azonban döbbenetes volt szembesülnie azza, hogy sztórkot kapott, melyet a dohányzása váltott ki.

Új életet kezdett a sztrók után a fiatal férfi (Fotó: Shutterstock / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Barátnője azt hitte, részeg, miközben sztrókot kapott a férfi

Egy vasárnap reggel arra ébredtem, hogy a bal karom kicsit zsibbadt. Azt hittem, rosszul aludtam rajta. Az elkövetkező egy-két órában azonban egyre rosszabb lett

– emlékezett vissza Adam.

A férfi hozzátette, barátnője, Laura, azt hitte, hogy részeg, mivel kezdte elveszíteni a beszédképességét. A kertben cigarettázott, amikor teljesen elveszítette az irányítás a bal karja felett, és elejtette a cigit. Párja észrevette, hogy a férfi bal arca elkezdett lelógni, ekkor született meg a döntés, hogy ideje kórházba menni.

Azonnal tudták, hogy sztrókot szenvedtem. Akkor még nem igazán tudtam, hogyan reagáljak, de amikor megtudtam, mit okoz és milyen katasztrofális következményei lehetnek, elkezdtem felfogni. Minden orvos és ápoló, akivel beszéltem, azt mondta, hihetetlenül fiatal vagyok ahhoz, hogy sztrókot kapjak.

Adam sztrók kockázatát már korábban is növelte meglévő állapota, a policitémia, amely a vörösvérsejtek túltermelését okozza. Azonban a dohányzás különösen veszélyes, ha valakinek policitémiája van, mivel besűríti a vért, és csökkenti az oxigénellátást a testben. A dohányzás növeli a szén-monoxid szintet, így a szervezet még több vörösvérsejtet termel, és ez növeli a vérrögképződés, a sztrók és a szívroham kockázatát.

Adam bevallotta, az iszkémiás roham volt az a vészjelzés, ami ahhoz kellett, hogy végre le tudja tenni a cigarettát. Néhány hónappal később a policitémája figyelemre méltó javulást mutatott – számolt be róla a Mirror.

Pár héttel a dohányzás abbahagyása után úgy éreztem, mintha egy harmadik tüdőm lenne. Jobban érzem a szagokat, az ízeket, és eltűnt a dohányos köhögésem. Havonta több mint 200 fontot (90 ezer forint – a szerk.) költöttem cigarettára és dohányra, de most, hogy abbahagytam, olyan érzés, mintha fizetésemelést kaptam volna!

– mondta Adam.