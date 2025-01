„Hétszer haltam meg majdnem – de egy dolgot megtanultam ebből az egészből”

Egy nő, aki azt állítja, hogy hét különböző alkalommal majdnem elhunyt, megosztotta, mit tanult a halálközeli élményeiből.

Egy nő, aki azt állítja, hogy hét különböző alkalommal majdnem elhunyt, megosztotta, mit tanult a halálközeli élményeiből Fotó: tefaniaroza / Shutterstock

Shona Hirons még csak most töltötte be az 50. életévét, de már elszenvedett egy mini sztrókot, lyukas volt a szíve, egy majdnem végzetes kerékpáros-baleset is érte, valamint rákot, Covidot, tüdőgyulladást és bakteriális agyhártyagyulladást is diagnosztizáltak nála az évek alatt.

Azt hiszem, ezek az események voltak a legjobb dolgok, amelyek valaha történtek velem. Volt egy nagy ébredésem. Megkérdeztem magamtól: ha a mai lett volna életem utolsó napja, boldog lennék azzal, amit elértem? És a válasz abszolút nem volt. Elgondolkodtatott, és rájöttem, hogy kaptam még egy esélyt az életre

– fogalmazott az angliai Portisheadből származó nő.

El akartam kezdeni végre élni az életet, és arra koncentrálni, amit én akarok, nem pedig arra, amit mindenki más elvár tőlem. Pályát váltottam, manapság sokkal pozitívabb és magabiztosabb ember vagyok. A halálközeli élmények tanítottak meg szeretni az életet, és minden nap kedvesnek lenni önmagammal – amivel korábban küzdöttem.

Shona 22 évesen kapott sztrókot, majd 32 évesen fedeztek fel egy lyukat a szívében, műtéten kellett átesnie. A kis híján végzetes kerékpáros-balesetet pedig 2017 februárjában szenvedte el – írja a Mirror.