Joshi Bharat vallomása: „A Covid elvette a testvéremet”

Nagyjából ugyan kijelenthető, hogy bolygószerte sikerült, ha nem is teljesen legyőzni, de visszaszorítani a több mint 7 millió áldozatot szedő Covid-világjárványt, de sovány vigasz ez azoknak, akik egy közeli hozzátartozójukat veszítették el a vírus miatt. Közéjük tartozik az indiai származású műsorvezető, sorselemző is, aki a Palikék világa csatorna, Ilyen az élet című műsorában egy félmondattal elárulta, Joshi Bharat testvére és sógornője is az áldozatok között van. Joshi Bharat a Metropolnak részletesen mesélt a családjában bekövetkezett tragédiáról.

Joshi Bharat éppen a Covid-járvány kitörésekor tervezte, hogy meglátogatja Indiában élő rokonait – Fotó: YouTube

Joshi Bharat: „A testvérem elment és egy hónap múlva a felesége is követte”

„A bátyám és a felesége is elhunytak a Covid-fertőzés okozta szövődményekben. Mindez még 2021 szeptemberében történt, amikor a világban tombolt a vírus és India nagyon súlyosan fertőződött. A testvérem egész családja elkapta és mindannyian kórházba is kerültek. Rettenetes érzés volt tudni, hogy mekkora veszélyben van a testvérem és a családja, de egy darabig úgy tűnt, minden rendben lesz és felépülnek. Nagyon jó kórházban ápolták őket és az interneten keresztül szinte mindennap tudtunk is beszélni egymással."

Egyik nap aztán a bátyám szervezete összeomlott és már nem tudtak rajta segíteni.

„Elment és egy hónappal később a felesége is követte őt. Az a legrosszabb, hogy éppen akkoriban terveztem meglátogatni a családomat…” – idézte fel szomorú emlékét Joshi Bharat, aki most újra azt tervezi, hogy rövidesen szülőhazájába utazik, hogy megmutassa azt szerelmének, Kiss Virág színésznőnek.

Joshi Bharat és szerelme, Kiss Virág idén elutaznak Indiába – Fotó: YouTube

Joshi Bharat szerelme társaságában tervezi az utazást

„Virág nagyon kíváncsi a városkára, ahol születtem és nagyon szeretné megismerni a családomat, a barátaimat. Idénre be is terveztük az utazást és mindketten bízunk benne, hogy összejön. Nagy szeretettel vár minket a másik bátyám, ahogy az unokatestvéreim és a barátaim is. Az már most biztos, hogy nem engednek majd minket szállodába” – folytatta már vidámabban Joshi Bharat, aki persze nem szeretne majd egy helyben időzni, hiszen meg akarja mutatni a hatalmas és mesés India minden szépségét szerelmének. „Indiát turistaként bejárni szinte lehetetlen, hiszen arra kis túlzással egy emberöltő is kevés, nemhogy néhány hét. Ugyanakkor van számos olyan hely, ahová szeretném Virágot elvinni, mert sokat jelent nekem” – fogalmazott Joshi Bharat.