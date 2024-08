Joshi Bharat: Hálás vagyok az életem utolsó szerelméért

Egy kisgyermek abban a környezetben gondolkodik a jövőjéről, amelyben él. Így voltam ezzel én is. Szegény családban nőttem fel, a szomszédoktól kaptam inget, de azt is mindig tönkretettem, rossz gyerek voltam. Nem is érdemeltem több ruhát... Az álmaimban felnőttként Indiában képzeltem el magam. Arra gondoltam, hogy majd milyen jó lesz nekem, lesz munkám, keresek 300 rúpiát, lesz két ingem és két nadrágom. Ehhez képest durván túlteljesítettem a tervet!