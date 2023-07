Joshi Bharat tudja, milyen a nehéz élet - újrakezdéseiről vallott

Az indiai származású sorselemző-műsorvezető már már megszokta, hogy a semmiből kell felépítenie az életét. Joshi Bharat a Borsnak mesélte el, hogyan lábalt ki egy újabb nehéz időszakból.

"Nem titok, hogy a világom alaposan kifordult a sarkaiból. Válás, új szerelem, szakítás és mindennek tetejében gyakorlatilag minden munkámat is elveszítettem. Ezen a ponton el kellett döntenem, hogy másokat hibáztatva sajnálom magam, vagy arra koncentrálok, amit tanítani akar nekem a sors"- kezdte a lapnak a műsorvezető, majd így folytatta:

Én az utóbbi utat választottam és amíg jártam rajta, rengeteg pozitív felismerésre jutottam.

A nulláról kezdte...

− Ritkán adatik meg egy 60 feletti embernek, hogy mindent a nulláról kezdjen újra. Ez persze sokak szemében valamiféle átok, de én a lehetőséget láttam meg mindenben, vagyis áldásként fogadtam a csapásokat. Azt üzente a sors, hogy most megmutathatom, mit tudok és mennyit is érek. Szépek és jók azok a mondatok, amelyeket az engem tanító bölcsektől hallottam, de ma már tudom, hogy bizony igazak is. Vannak dolgok, melyek a felszínen ugyan negatívnak tűnnek, de hosszútávon mégis csak a javunkat szolgálják. Így visszatekintve hálás vagyok mindenkinek, aki így vagy úgy alakította az életemet - összegezte a műsorvezető.