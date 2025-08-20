Nem semmi, mit vállaltak be Szabó Ádámék a két hónapos kisfiukkal – fotók

Szabó Ádám és Farkas Jennifer június elején lettek szülők, hiszen megérkezett az életükbe várva várt kisfiuk Ádin. Azóta azonban nemcsak az énekes, de felesége is visszatért a színpadra, ráadásul egy igazán különleges eseményen, ahova a pici is velük tartott. Sokan meg is lepődtek ezen a döntésen, de a fiatal szülők tisztázták a helyzetet.

Szabó Ádám családja nagyon bevállalós, újszülött kisfiukat koncertre vitték (Fotó: Instagram)

Tagadhatatlan, hogy Szabó Ádám felesége Farkas Jennifer már két és fél hónappal a szülés után is bomba formában van, de arra nem számítottunk, hogy máris visszatér a színpadra. A házaspárnak ugyanis nemcsak az élete, de a munkája is közös, hiszen együtt énekelnek. A napokban a Debreceni Virágkarneválon léptek fel, ahova egy igazán különleges díszvendéget is magukkal vittek, nem mást, mint a kisfiukat. Szabó Ádám Instagram-oldalán számolt be a nem mindennapi pillanatról.

Első olyan koncertünk, ahol drága gyermekünk jelenlétében léphettünk színpadra… Megfogalmazhatatlan érzés, ami áthatolt rajtunk és hatalmas hálát érzünk a Jóisten felé, hogy megadatott nekünk, hogy szülők lehessünk!

– írta a fotóhoz az énekes.

„Természetesen a kisfiunk fülhallgatót viselt mindvégig és édesanyámmal várt minket, míg színpadon voltunk” – tette hozzá, hogy elejét vegye a negatív kommenteknek.

Szabó Ádám kisfia már a nyaraláson is részt vett

Úgy tűnik, nem ez volt a kicsi első hosszabb utazása, ugyanis egy héttel ezelőtt a háromtagú család a Balatonról jelentkezett be, ami, ahogy írták Ádin első kiruccanása volt. A házaspár még friss szülőként is nagyon könnyedén veszi az akadályokat. Ezzel persze nincsenek egyedül, a sztárvilágban több hasonló példa is volt már.

Szőcs Reni is kisbabával indult nyaralni

A TV2 Star Academy győztese is nemrég adott életet második gyermekének, Leonnak. És bár egyáltalán nem könnyű az élet egy kétéves kislánnyal és egy újszülöttel, amiről Szőcs Reni Instagram oldalán is gyakran beszámol, de hősiesen helytáll. Sőt, férjével úgy döntöttek, hogy egy nyaralást is bevállalnak négyesben még idén nyáron, ami talán sokak szerint korai lehet. A család erről mást gondol, és talán ez jól is van így.