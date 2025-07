Szőcs Reni az anyaságról: „A legrosszabbra készültem…”

Szőcs Reni családi élete fenekestől felfordult, amikor hazatért újszülött kisfiával, hogy bemutassa a kétéves Améliának. Az énekesnő nem tagadja, hihetetlenül izgult és mindenre, de tényleg mindenre gondolt, mielőtt „összeeresztette” a testvéreket.

Szőcs Reni aggódott a nagy találkozás előtt (Fotó: Szőcs Reni)

Szőcs Reni: „A meghatottságtól potyogtak a könnyeim...”

„Őszinte leszek, van egy talán rossz szokásom, hogy mindig a lehető legrosszabb forgatókönyvre készülök és ez így volt akkor is, amikor Leonnal elindultunk haza a kórházból.

Az első és legfontosabb célom, célunk akkor az volt, hogy Amélia számára megteremtsük a tökéletes pillanatot arra, hogy találkozzon a kisöccsével.

„Kicsit talán túl is biztosítottuk a dolgot, mert még arra is figyeltünk, hogy apa lépjen be Leonnal az ajtón és a pici a hordozóban és ne a karjában legyen. Volt egy ajándék a fiúnknál és volt egy a lányunknál, így tulajdonképpen egy-egy ajándékkal köszöntötték egymást. Nagyon fontosnak éreztük, hogy tökéletes legyen a pillanat, mivel addigra már három napja nem voltam otthon, és Amélián már látszottak a hiányom jelei. A kislányom meglátta Leont és felkiáltott: »Egy igazi baba!« Majd odaszaladt a hordozóhoz, megölelte és megpuszilta a kisöccsét. Mindezt olyan óvatosan tette, hogy a meghatottságtól potyogtak a könnyeim és minden ólomsúly leesett a vállamról” – idézte fel a nagy találkozás pillanatait a kétgyermekes énekesnő.

Szőcs Reni kislánya minden nap dédelgeti az öccsét (Fotó: Szőcs Reni)

„Talán furán hangzik, de ő egy mini férfi”

Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán és megérkeztek a dolgos hétköznapok. Szőcs Reninek pedig a sok dolgából rengeteg lett. A testvérek kapcsolata pedig ha csak egy kicsit is, de megváltozott. „Amélia kétéves, így számára nem teljesen világos, hogy mit is jelent Leon érkezése. Éppen a napokban esett le neki, hogy az öccse nem csak vendégségbe jött, de itt is marad. Fel is tette a kérdést: »Ő már itt lakik?« A választ hallva egy pillanatra elgondolkodott, de ettől függetlenül, vagy ennek ellenére is, minden reggelünk úgy kezdődik, hogy odamegy a kiságyhoz és megsimogatja Leont és kéri, hogy tegyük pár pillanatra az ölébe.

És az is igaz, hogy egy kicsit makacsabb lett, mint korábban, de nem vészes a változás és türelmesek is vagyunk vele

– nevetett a Star Academy győztese, aki már azt is látja, hogy alapvető, személyiségbeli különbségek mutatkoznak a két gyermeke között. „Leon sokkal nyugodtabb baba, mint amilyen a nővére volt. Valahogy erősebbnek is tűnik. Talán furán hangzik, de egy mini férfi” – tette hozzá Szőcs Reni énekesnő, aki elárulta, hogy hamarosan elindulnak életük első, négyesben töltött nyaralására. A Balatonra utaznak néhány csendes, meghitt napra.