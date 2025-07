Pokoli kínokkal küzd Szőcs Reni: szülése után gyulladás kínozza az angyalarcú énekesnőt

Ahogy Szőcs Reni terhességét, úgy a szülés utáni időszakot is végigkövethetik a rajongói, még akkor is, ha ez cseppet sem olyan idilli, mint amilyennek szerették volna. A sztáranyuka kétéves kislánya és újszülött kisfia jócskán feladják neki a leckét, különösen, hogy komoly fájdalmakkal is küzd. Az énekesnő most elmesélte, hogy telt az első két hét.

Szőcs Reni és Stoica Márk második gyermeke két hete született meg, de nem alakult idillien ez az időszak Fotó: Lukács-Majzik Erika

Szőcs Reni Instagram-oldalán indított kérdezz-feleleket, ahol természetesen a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen az élet kétgyermekes anyukaként. Nos, Reni egyáltalán nem szépítette az igazságot, és bevallotta, nagyon nem egyszerű, de szerencsére van segítsége.

Anyukám itt volt az első héten, most Márk még szabadságon van, de utána már csak én leszek. Megmondom őszintén, így két tejlázas mellgyulladás után csak azt várom, hogy fizikailag jobban legyek, és remélem lassan ki tud alakulni minden. Anyukám még jön egy hétre augusztusban is

– írta az egyik követőjének.

Szőcs Reni gyerekei mellett gondolni sem tud a pihenésre

Az immár kétszeres édesanya azt is elárulta, hogy bár igencsak nehéz mindent kézben tartani ebben az időszakban, nem aggódik, hiszen nem érték váratlanul az elé gördülő akadályok.

„Most egy 2 éves mellett nincs idő. Amélia brutálisan aktív, igényli a mozgást, a napirend kialakulása pedig idő. Egy újszülött alvása kiszámíthatatlan, ha alszik és épp sikerült lerakni, akkor igyekszem Améliával lenni vagy enni. De nem is áltattam magam azzal, hogy ez az időszak másmilyen lesz, pont ilyenre számítottam. Idővel, majd szépen lesz kis rutin és minden kialakul, de az eleje az inkább kaotikus” – válaszolta egy másik kérdésre.

Szőcs Reni férje Márk igyekszik mindenben segíteni kedvesét, de jövő héttől újra dolgoznia kell

Fotó: Instagram

Szőcs Renáta kislánya nem féltékeny a testvérére

Az énekesnő azt is elárulta, hogy míg Amélia külön szobában alszik, addig Leon vele és a férjével, ami számukra tökéletesen bevált.

Améliának minden reggel az első dolga, hogy nézzük meg Leont, az esti altatásnál pedig befekszik mellém és összebújunk kicsit, majd Márkkal mennek a szobájába, meseolvasás és alvás. Úgy voltam vele, ha bármikor át akarna jönni, akkor jöhet, ez nem tiltott. Egyelőre szereti az ágyát és imád ott elaludni napközben is. De ha ez változna, bármikor van hely és jöhet

– árulta el.