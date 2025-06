Szőcs Reni: Sokszor a sírógörcs kerülget

Szőcs Reni másodszor is anyai örömök elé néz. Az énekesnő 2023 májusában hozta világra kislányát, Améliát, most pedig újabb kis jövevénnyel bővül a családjuk. A boldog kismama a közösségi oldalán osztotta meg a hírt: babapocakos fotóval és ragyogó mosollyal tudatta a követőivel, hogy kisfia lesz, aki már bármelyik pillanatban világra jöhet. A fiatal énekesnő már korábban is hangsúlyozta, hogy a kislánya mellé szeretnének kistesót, illetve azt is, hogy a gyerekek között kicsi legyen a korkülönbség.

Szőcs Reni kisfia hamarosan megszületik (Fotó: Instagram)

Szőcs Reni második terhessége – így készül a kisfia érkezésére Amélia mellett

A Star Academy című műsor egykori szereplője a közösségi oldalán válaszolt a követői kérdéseire, ahol valaki megkérdezte tőle, vannak-e félelmei azzal kapcsolatban, hogy hamarosan már két gyerek anyukája lesz.

„Igen, voltak félelmeim. Szerintem ez teljesen természetes. Amélia nagyon anyás, nagyon igényel mindenhez. Icipici volt, de már akkor vittem magammal mindenhova.”

Sokszor a sírógörcs kerülget, hogy vajon hogyan viseli azt a pár napot, amíg távol leszek. De közben tudom, hogy az apukájával mindent megoldanak, csak én tolom túl az izgulást. Féltem attól is, hogyan fogam majd egyszerre szeretni, figyelni őket.

„Féltem attól is, hogy a nagyobbat megbántom azzal, hogy «megváltozik» a világunk, pedig egy tesó és a kisebb korkülönbség hatalmas ajándék nekik. Tudom, hogy bárhogy alakuljon az élet, ők már ketten biztosan ott lesznek egymásnak. Féltem attól, hogy a kicsinek nem tudom majd megadni ugyanazt a «csak ráfigyelős» első időszakot, viszont épp ésszel próbálok lenni és tudom, hogy nem lehet ketté szakadni, viszont Amélia érdekeit kell nézzem, hogy minél kevesebb hiányt érezzen valahogy belőlem. (...) Nem lesz semmi sem tökéletes, de elég lesz úgy, ahogy van. Ketten kétfelé húznak majd, de megoldjuk”– adott részletes választ.

Változott a házastársi kapcsolata kislánya érkezése óta?

Arra is kitért az énekesnő, hogy férjével változott-e a kapcsolata, miután megszületett a kislányuk.

„Nálunk szerencsére nem változott meg a kapcsolat az első baba után, legalábbis nem negatív irányban. Inkább csak új szerepek jöttek: anya, apa, közben pedig próbáltunk megmaradni párként is. Ez persze kihívás, de segített, hogy sokat beszéltünk egymással az érzéseinkről, nyíltan mindent megosztottunk, figyeltünk egymásra.”

Amikor tehettük, (mert a nagyszülői segítségeken kívül nincs bejáratott bébiszitter) és ott voltak a nagyszülők, akkor «elszöktünk», hogy egy kicsit kettesben legyünk és csak magunkra koncentráljunk. Nem úgy fogtuk fel ezt az időszakot, ami most rólunk kell nagy százalékban szóljon, hanem tudtuk, hogy a gyerekvállalással lesznek még plusz kihívások, kevesebb mi idő stb., ez tudatosítani kell

– vallotta be az Instagram-sztorijában Szőcs Reni a férje kapcsán, ahol arra is kitért, hogy ahol egy pár nehézséget él meg, az teljesen normális.