Megszületett az ítélet: döntött a bíróság a Házasság első látásra sztárjának ügyében

Fecső Judit szerdán jelent meg a bíróságon.
Gyanúsítottként idézték be a bíróságra volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt A házasság első látásra sztárját, Fecső Juditot. Az úgynevezett letartóztatási ülés szerda délután 13 órakor vette kezdetét a Budakörnyéki Járásbíróságon - írja a Bors, akik ott voltak a helyszínen, Judit pedig később nyilatkozott is nekik.
A bíróságon kiderült, hogy Fecső Judit volt férje, egyben gyermekének édesapja, távoltartási végzést kért Házasság első látásra Judit ellen. Az ítélet értelmében a bíróság elrendelte a távoltartási végzést, ami december 6-ig van érvényben.
Elfogadtam, amit a bírónő mondott, és december 7-re sem tervezek semmi akciót, én már békét szeretnék. Csak az a célom, hogy a lányom és az apja kapcsolata rendeződjön
- mondta el a Borsnak Judit.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a celeb május 22-én, csütörtökön keveredett bajba Érden, ami miatt előállították őt a rendőrök. Szolnoki Szabolcs volt az, aki később elárulta, exfelesége nagy bajban van, és egyszerre több büntetőeljárás is folyamatban van ellene. A Borsnak nyilatkozva a gyémántmágnás elmondta, Judit a volt férje házának kertjébe hatolt be, és tudomása szerint megrongálta a garázst.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.