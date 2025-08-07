RETRO RÁDIÓ

Megszületett az ítélet: döntött a bíróság a Házasság első látásra sztárjának ügyében

Fecső Judit szerdán jelent meg a bíróságon.

Gyanúsítottként idézték be a bíróságra volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt A házasság első látásra sztárját, Fecső Juditot. Az úgynevezett letartóztatási ülés szerda délután 13 órakor vette kezdetét a Budakörnyéki Járásbíróságon - írja a Bors, akik ott voltak a helyszínen, Judit pedig később nyilatkozott is nekik.

A bíróságon kiderült, hogy Fecső Judit volt férje, egyben gyermekének édesapja, távoltartási végzést kért Házasság első látásra Judit ellen. Az ítélet értelmében a bíróság elrendelte a távoltartási végzést, ami december 6-ig van érvényben.

Elfogadtam, amit a bírónő mondott, és december 7-re sem tervezek semmi akciót, én már békét szeretnék. Csak az a célom, hogy a lányom és az apja kapcsolata rendeződjön

- mondta el a Borsnak Judit.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a celeb május 22-én, csütörtökön keveredett bajba Érden, ami miatt előállították őt a rendőrök. Szolnoki Szabolcs volt az, aki később elárulta, exfelesége nagy bajban van, és egyszerre több büntetőeljárás is folyamatban van ellene. A Borsnak nyilatkozva a gyémántmágnás elmondta, Judit a volt férje házának kertjébe hatolt be, és tudomása szerint megrongálta a garázst.

 

 

