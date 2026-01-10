Megszólalt a Neoton Finálé producere: A koncertre érkezőknek üzent

A hét közepén érkezett zord, havas időjárás komoly kihívások elé állította a szervezőket, ugyanakkor a lelkesedés és az elszántság töretlen. A Neoton zenekar és a produkció teljes csapata folyamatosan figyeli a körülményeket, hogy a koncert élménye semmiben ne szenvedjen csorbát.

A Neoton szombat este teltház előtt lép a színpadra az MVM Dome-ban (Fotó: Németh Levente)

A Neoton tekintettel lesz az időjárásra

A Neoton nagyszabású koncertje kapcsán a zenekar hivatalos figyelmeztetést adott ki, amelyben hangsúlyozták: a Finálét természetesen megtartják, és igyekeznek minden érkezőt megvárni. A rajongókat arra kérik, lehetőség szerint tömegközlekedéssel induljanak útnak, mivel a BKK sűrített járatokkal segíti a helyszín megközelítését. Az üzenet szerint a parkolás az időjárás miatt nehézkes lehet, ezért az egyes villamos és a hármas metró használata a legbiztosabb megoldás. A várható kezdésről Balassa János, a koncert producere beszélt a Metropolnak, aki kiemelte:

Mindenkit arra buzdítunk, hogy használja a tömegközlekedést, az egyes villamos és a hármas metró ott teszi ki az embereket. Parkolni kaotikus lesz a hóban, így nyomatékosan arra kérünk mindenkit, hogy tömegközlekedéssel jöjjön. Ráadásul a BKK sűrített járatokat indít. Kérjük a közönséget, hogy induljanak időben. Teltházas a koncert, figyelni fogjuk, hogy hogyan telítődik a ház, igyekszünk tekintettel lenni az időjárási körülményekre. De persze nem várhatunk örökké.

Emlékezetes, nagyszabású Neoton Finálé

A koncert producere elmondta, hogy 18.30-tól DJ Dominique gondoskodik a hangulatról, miközben folyamatosan figyelik, hogyan telik meg a nézőtér. A szervezők igyekeznek tekintettel lenni az időjárásra, de hangsúlyozták, hogy a koncertet nem lehet a végtelenségig halogatni.

Ez a Neoton koncert 2026-ban a zenekar életének egyértelműen a legnagyobb dobás lesz, amelyre a zenészek és több tucatnyi stábtag már hosszú hónapok óta készül. A mai napon kerül tehát megrendezésre a Neoton MVM Dome-os nagy koncertje, ahol a zenekar hat évtizedes pályafutásának legnagyobb slágereit vonultatja fel, minden eddiginél látványosabb formában. Csepregi Éva korábbi nyilatkozata szerint ez akár egy korszak lezárása is lehet, ugyanakkor egy biztos: a zenekar eddigi legnagyobb koncertjére készül.