Megszólalt a Neoton Finálé producere: A koncertre érkezőknek üzent
Rendkívüli időjárási körülmények között készül élete egyik legnagyobb koncertjére a legendás zenekar. A Neoton megnyugtatta a rajongóit, mindent elkövetnek, hogy bevárják a zord időjárás miatt későket is.
A hét közepén érkezett zord, havas időjárás komoly kihívások elé állította a szervezőket, ugyanakkor a lelkesedés és az elszántság töretlen. A Neoton zenekar és a produkció teljes csapata folyamatosan figyeli a körülményeket, hogy a koncert élménye semmiben ne szenvedjen csorbát.
A Neoton tekintettel lesz az időjárásra
A Neoton nagyszabású koncertje kapcsán a zenekar hivatalos figyelmeztetést adott ki, amelyben hangsúlyozták: a Finálét természetesen megtartják, és igyekeznek minden érkezőt megvárni. A rajongókat arra kérik, lehetőség szerint tömegközlekedéssel induljanak útnak, mivel a BKK sűrített járatokkal segíti a helyszín megközelítését. Az üzenet szerint a parkolás az időjárás miatt nehézkes lehet, ezért az egyes villamos és a hármas metró használata a legbiztosabb megoldás. A várható kezdésről Balassa János, a koncert producere beszélt a Metropolnak, aki kiemelte:
Mindenkit arra buzdítunk, hogy használja a tömegközlekedést, az egyes villamos és a hármas metró ott teszi ki az embereket. Parkolni kaotikus lesz a hóban, így nyomatékosan arra kérünk mindenkit, hogy tömegközlekedéssel jöjjön. Ráadásul a BKK sűrített járatokat indít. Kérjük a közönséget, hogy induljanak időben. Teltházas a koncert, figyelni fogjuk, hogy hogyan telítődik a ház, igyekszünk tekintettel lenni az időjárási körülményekre. De persze nem várhatunk örökké.
Emlékezetes, nagyszabású Neoton Finálé
A koncert producere elmondta, hogy 18.30-tól DJ Dominique gondoskodik a hangulatról, miközben folyamatosan figyelik, hogyan telik meg a nézőtér. A szervezők igyekeznek tekintettel lenni az időjárásra, de hangsúlyozták, hogy a koncertet nem lehet a végtelenségig halogatni.
Ez a Neoton koncert 2026-ban a zenekar életének egyértelműen a legnagyobb dobás lesz, amelyre a zenészek és több tucatnyi stábtag már hosszú hónapok óta készül. A mai napon kerül tehát megrendezésre a Neoton MVM Dome-os nagy koncertje, ahol a zenekar hat évtizedes pályafutásának legnagyobb slágereit vonultatja fel, minden eddiginél látványosabb formában. Csepregi Éva korábbi nyilatkozata szerint ez akár egy korszak lezárása is lehet, ugyanakkor egy biztos: a zenekar eddigi legnagyobb koncertjére készül.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre