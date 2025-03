Nagy döntést hozott, megnyugvásra lelt Csepregi Éva

Egész évben fáradhatatlanul koncerteznek szerte az országban és a határokon túl is. Aktivitásuk, a zenei életbe fektetett elkötelezettségük egy cseppet sem csökkent, pedig évtizedek vannak mögöttük. Ezúttal a Finálé koncertjükre készülnek a Neoton Família művészei. Csepregi Évával, az együttes énekesnőjével beszélgettünk.

A Neoton Família óriási lelkesedéssel készül a koncertre, amiről úgy érzik, életük egyik legmeghatározóbb eseménye lesz (Fotó: Rosta Márk / Neoton Família)

A Neoton Família egy korszakot ölel fel

A Neoton Família az elmúlt 60 év slágereit és élményeit összegző koncertre készül 2026. január 10-én az MVM Dome-ban, Neoton Finálé címmel. A show a tőlük megszokott sokszínűségnél és változatosságnál is sokkal többet ígér mind látvány, mind tartalom és természetesen meglepetés tekintetében.

„Ez az egész idei életünket meghatározza. Minden héten foglalkozunk a koncerttel, kreatívan gondolkodunk róla, ötletelünk, hiszen tényleg nagy dobásra készülünk. Nyugodtan mondhatom, a Neoton Família legnagyobb koncertje lesz ez, lenyűgöző hang- és látványelemekkel. Olyan meglepetések is lesznek, amik a legszűkebb rajongói kör számára is újdonságként hatnak. Tudom, nem szép dolog, de ezekről egyelőre nem mesélünk. Szeretnénk, hogy tényleg váratlanul hassanak majd” – kezdte a beszélgetést Csepregi Éva aki rögtön megjegyezte, visszavonulásról szó sincs.

Már az idei koncertek is a jövő évi MVM Dome „Neoton Finálé” show-ja jegyében telnek. Lényegében ennek a koncertturnénak lesz egyfajta záró akkordja, kicsúcsosodása. Ünnepeljük, hogy együtt vagyunk, hogy velünk van a közönség és hogy ott állhatunk a színpadon hárman és természetesen a zseniális zenekar. Hálásak vagyunk, hogy csinálhatjuk amit szeretünk és hogy ennyi idő után is számtalan helyre hívnak minket akár itthon, akár a határainkon túl.

Ahogy a művésznő elmondta, olyan egyszeri koncertre készülnek, ami a látványon és a hat évtizedet felölelő slágerek mellett a zenekar eddig nem látott belsőséges világába is betekintést enged. Ahol felcsendül a „Kell, hogy várj” című sláger, de talán még új, eddig nem hallott dal is bemutatásra kerülhet.

„A 2,5 órás koncert tartalmi megtöltése nagy fejtörést okoz nekünk. Rengeteg anyagunk van, duettek, szóló dalok, slágerek, amiket a közönséggel énekelünk és ezúttal eddig nem látott felvételeket is mutatunk majd. Büszkék vagyunk a külföldi sikereinkre is, amikről kevesebb szó esik, de úgy ítéltük meg, hogy itt most helye lesz ennek is.”