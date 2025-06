Szőcs Reni bármelyik percben szülhet! A nagy pillanat előtt értük el a gyönyörű kismamát

Könnyen lehet, hogy miközben ezek a sorok íródnak, Szőcs Reni második gyermeke a világra jön, bár a kiírt nap délelőttjén még az otthonában értük utol a Star Academy tehetségkutató egykori győztesét. Az énekesnő ugyan korán reggel egy gyors orvosi kontrollal kezdte a napot, és bár tényleg ideje lenne, hogy a kis csöppség megérkezzen, Reni úgy érzi, még napjai vannak a szülésig.

Szőcs Reni kislánya bármikor megérkezhet (Fotó: MGS MUSIC Hungary)

Szőcs Reni: „Van még néhány napunk, hiszen a kisfiunk is nagyon szereti húzni az időt”

„Az orvosok, sőt eleinte magam is úgy gondoltam, hogy a kisfiunk időben érkezik majd.”

De egy ideje már sejtettem a jelekből, hogy ő is éppen úgy megvárat majd minket, ahogyan azt tette Amélia két évvel ezelőtt.

„Mi is, és az egész család ugrásra készen vagyunk már hetek óta, de a ma reggeli kontrollvizsgálat is arra enged következtetni, hogy van még néhány napunk, hiszen a kisfiunk is nagyon szereti húzni az időt” – kezdte nevetve Szőcs Reni, aki most úgy véli, hogy a történelem ismétli majd önmagát, vagyis arra készül, hogy nagyjából tíz nap múlva befektetik a kórházba, hogy ha szükséges, megindíthassák nála a szülést.

Szőcs Reni férjével szállást foglalt a Balatonon

Szőcs Reni most sokkal kevésbé izgul, mint két éve, kislánya születése előtt. Olyannyira nyugodt, hogy az utóbbi hetekben még a dalszerzésre is maradt ereje, ideje és kedve.

„Soha nem szoktam erőltetni a dalírást, mert szerintem teher alatt nem nő a pálma, de most egy nagyon kiegyensúlyozott és nyugodt időszak van mögöttem és ez az állapot megihletett. Ebben a teljességben született egy dal, amit hamarosan szeretnék is kiadni. Most úgy tervezem, hogy három hónappal a kisfiunk érkezése után, talán már fel is tudom énekelni” – tette hozzá Reni, aki második gyermekének kapcsán már sokkal bátrabban tervezgeti a következő időszakot.

„Most bizonyos rutinnal készülök, készülünk a pici érkezésére és a születése utáni hetekre.”

Amélia születése után, nagyjából három hónapig nem igazán éltem aktív életet.

„Nem, nem bántam meg, hogy szinte a négy fal közé zártam magunkat, de most más terveink vannak. Sokan talán meglepődnek, de augusztusra szállást foglaltunk a Balatonhoz, és biztos vagyok benne, hogy fantasztikus egy hetet töltünk majd el négyesben. Szerintem nem lehetetlen egy csecsemővel nyaralni, hiszen minden velünk lehet, amire nekem és a kisfiunknak szüksége van, vagy lehet” – fejtette ki mindenórás énekesnő.