Csodálatos kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Szőcs Reni

Azt mondják, a második várandósságnál hamarabb nő a pocak, pont egy hete készült ez a pár fotó és most már egy hét alatt azt érzem, hogy megint óriásit nőtt a pocakom, szóval ezen a fotón már kicsinek látom, ahhoz képest, amilyen most. Valószínű tényleg van valami abban, hogy a másodiknál gyorsabban nő, nálatok is hasonló a tapasztalat?