Tragédia: lezuhant a repülőgép, mindkét pilóta szörnyethalt

A fedélzeten tartózkodó két pilóta meghalt, a légi jármű pedig megsemmisült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.03. 16:10
Lezuhant egy An-2-es repülőgép a kelet-szibériai Krasznojarszki területen, Tanzibej település közelében, mindkét pilóta életét vesztette - közölte az orosz Nemzetközi Repülési Bizottság (MAK) pénteken Moszkvában.

A rendelkezésre álló információk szerint a fedélzeten tartózkodó két pilóta meghalt, a légi jármű megsemmisült 

- állt a közleményben.

A MAK által létrehozott baleseti vizsgálati bizottság megkezdte munkáját. A történtek ügyében az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított - írja az MTI.

 

