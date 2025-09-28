Lezuhant a Malév repülőgépe, sokkoló történet

Ötven éve, 1975. szeptember 30-án, közvetlenül a bejrúti leszállás előtt a Földközi-tengerbe zuhant a Malév Tu-154-es repülőgépe, a szerencsétlenséget - melynek oka azóta is ismeretlen - senki nem élte túl.

Így történt a Malév repülőgépének tragédiája 50 éve

A Malév menetrendszerű Budapest–Bejrút 240-es járata helyi idő szerint 1975. szeptember 30-án éjjel 3 óra 44 perckor (magyar idő szerint 1 óra 44 perckor), nyolc perccel a repülőtérre tervezett érkezés előtt zuhant a Földközi tengerbe. A gépen tartózkodó ötven utas és a tíz főnyi magyar személyzet életét vesztette. A három sugárhajtóműves TU-154-es repülőgépet alig egy évvel a baleset előtt gyártották, a 42 éves kapitány, Pintér János addig már több mint 1400 órát töltött a levegőben ilyen típusú géppel.

A tragédiával kapcsolatban számos kérdés még ma is tisztázatlan. Már a gép indulását is több furcsaság övezte: jóllehet a Malév jegyirodái két héttel a tervezett indulást megelőzően azt közölték, minden jegy elfogyott, a 161 férőhelyes gépen alig ötvenen tartózkodtak. Az utaslistán egy magyar, egy szaúd-arábiai, egy egyiptomi, egy angolai, hat francia (közülük négy apáca), öt brit (köztük egy háromtagú család) és két finn állampolgár mellett több mint harminc libanoni útlevéllel rendelkező palesztin férfi szerepelt. A bejrúti járatnak menetrend szerint szeptember 29-én 16:50-kor kellett volna indulnia, de csak 23:10-kor emelkedett a levegőbe, a felszállási engedély kiadását több alkalommal indoklás nélkül, felső utasításra halasztották el.

A katasztrófa idején a bejrúti repülőtér berendezései csak korlátozottan működtek, a helyi légiirányítókkal nehezen lehetett kapcsolatba lépni. Ez azonban nem volt különösebben meglepő, ugyanis az 1975 áprilisában kitört libanoni polgárháborúban a stratégiai fontosságú bejrúti nemzetközi repülőtér környékén szinte állandó jelleggel fegyveres összecsapások folytak. A kialakult helyzet miatt a legtöbb légitársaság felfüggesztette Libanonba tartó járatait, a nemzetközi forgalom gyakorlatilag megszűnt, a légikikötőt a helyi légitársaságok mellett csak a Malév és a keletnémet légitársaság használta.