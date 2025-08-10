Zavarta a rendőrségi helikopter az ünneplő férfit, ami ezután történt, az mindenkit meglepett

Hihetetlen események zajlottak le tavaly az egyesült államokbeli Kalifornia államban. Justin Derek Jennings születésnapját ünnepelte 2024 márciusában az otthonában, a nap nagy része pedig iszogatással és mulatozással telt. A jókedvet azonban megzavarta egy rendőrségi helikopter, amely a környéken repült. Ám a jármű zaja annyira bosszantotta a férfit, hogy borzalmas dologra szánta el magát.

A helikopter annyira zavarta a születésnapost, hogy borzalmas lövöldözésbe kezdett – Fotó: Pexels

A részeg férfi fegyvert fogott, és egy egész tár lőszert eresztett a helikopterre és az otthonára. A hatóságok szerint 20 percen keresztül adott le lövéseket a férfi. A golyó a ház belsejét érték, amikor pedig a látókörébe került a helikopter, azt vette célba. A családtagok és vendégek pánikba esve hagyták el a lövöldözés helyszínét, és értesítették a rendőrséget.

Nem sokkal később fegyveres seriffek érkeztek a helyszínre, és beszéltek a férfival, aki pár perc múlva feladta magát. A házban két revolvert, kéz pisztolyt, két puskát és több csomag töltényt találtak, amiket lefoglaltak.

A férfi bűnösnek vallotta magát hatósági légi jármű megrongálásának, megsemmisítésének, hatástalanításának vagy roncsolásának kísérlete miatt. Az esetet az FBI is vizsgálja, a súlyos bűncselekmény 20 év börtönbüntetést vonhat maga után. A következő tárgyalására 2026-ban kerül sor, ekkor derül ki, hogy az ámokfutó férfi a maximum börtönbüntetést kapja-e – számol be róla a People.