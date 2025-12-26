RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Szavak helyett tettek - Videó

A kormányfő betartotta a szavát. Orbán Viktor különleges ajándékkal lepett meg egy kisgyermeket.

Szerző: Metropol
2025.12.26.
magyarország orbán viktor ajándék

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke különleges ajándékkal készült annak a kisfiúnak a számára, akit nemrég meglátogatott az otthonában.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Benetet ugyanis az ígéretéhez híven meglepte egy bokszzsákkal és bokszkesztyűkkel. Erről a kormányfő nemrég megosztott egy videót is a közösségi oldalán, ugyanis üzent is a szerencsés kisgyermeknek.

Kedves Benett Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok a házatokban. Akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog karácsonyt!

- üzente Orbán Viktor.

