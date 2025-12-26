Orbán Viktor: Szavak helyett tettek - Videó
A kormányfő betartotta a szavát. Orbán Viktor különleges ajándékkal lepett meg egy kisgyermeket.
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke különleges ajándékkal készült annak a kisfiúnak a számára, akit nemrég meglátogatott az otthonában.
Benetet ugyanis az ígéretéhez híven meglepte egy bokszzsákkal és bokszkesztyűkkel. Erről a kormányfő nemrég megosztott egy videót is a közösségi oldalán, ugyanis üzent is a szerencsés kisgyermeknek.
Kedves Benett Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok a házatokban. Akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog karácsonyt!
- üzente Orbán Viktor.
Íme Orbán Viktor üzenete
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre