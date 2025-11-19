RETRO RÁDIÓ

Parkolási káosz Budapesten: nincs adat, nincs rendszer, csak növekvő terhek - így szívatják az autósokat a fővárosban

Senki sem tudja, valójában hány parkolóhely van Budapesten. Azt viszont igen, hogy a férőhelyek egyre csökkenek, ami egyre inkább frusztrálja az autósokat. A parkolási rendszer széttagolt és átláthatatlan.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
Budapest kerület főter parkolás

A parkolási problémák mindennaposak Budapesten, és nincs egységes információ a fővárosi parkolóhelyekről. A belvárosban vannak közhasznú parkolóházak, telkeken kialakított parkolók és mélygarázsok is, ám ezekről alig találni egységes információt, sehol nem összesítették ezeket.

parkolási
A parkolási káosz mindennapos Budapesten Fotó: Bach Máté / Metropol

A Budapest Műhely elemzése szerint nincsenek hivatalos adatok arról, hány magánszolgáltató által üzemeltetett parkolóhely van a fővárosban. A rendelkezésre álló, közel sem teljes körű nyilvános adatok alapján 28–30 ezer férőhely lehet, de ez puszta becslés, nem hivatalos nyilvántartás. A helyzetet tovább rontja, hogy nincs központi adatbázis a fedett parkolóházak és mélygarázsok férőhelyeiről. Ugyanakkor az is probléma, hogy nem készül rendszeres összesítés, sem nyitási kronológia. Így az autósok sokszor csak az adott parkolócég honlapjáról tájékozódhatnak, ha egyáltalán friss az adat.

NZ1_4020
 Már több kerület bevezette  azt, hogy bizonyos helyeken csak a helyiek parkolhatnak Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A szakértők szerint egy egységes, akár élő adatokat mutató rendszer drasztikusan csökkenthetné a feleslegesen elautózott kilométereket, az üzemanyag-pazarlást és a CO₂-kibocsátást.

A parkolási káosz nemcsak a budapestiek ügye: az agglomerációból naponta több mint 300 ezer autó érkezik a városba. Megtudtuk: összeadva így mintegy 900 ezer autó használja a fővárosi úthálózatot nap mint nap. Ehhez képest mindössze 43 000 közterületi, fizetős parkolóhely van Budapesten. Ezeknek a száma évek óta csökken, a gyalogos utcák és a kerékpár sávok kialakítása miatt.

A BP Műhely szakemberei szerint a kereslet és kínálat között hatalmas a szakadék, amit sem a főváros, sem a kerületek nem tudtak érdemben kezelni.

Wintermantel Zsolt szerint a legnagyobb probléma az, hogy a fővárosi parkolóüzemeltetés széttagolt, egymással nem kommunikáló rendszerekből áll.

A  fővárosi parkolási problémák:

  • Minden kerület külön üzemelteti a saját területét
  • Egy főútvonal egyik oldalán más kerület a felelős, mint a másikon
  • Bírság, reklamáció, ügyintézés esetén az autós  sok esetben nem tudja, hova forduljon
  • Nincs közös adatbázis, nincs közös ügyfélszolgálat, nincs egységes rendszer

Wintermantel szerint a megoldás első lépése egy közös ügyfélszolgálat létrehozása lenne, amely átláthatóvá tenné a rendszert – és megszüntetné a jelenlegi irracionális helyzetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu