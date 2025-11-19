Parkolási káosz Budapesten: nincs adat, nincs rendszer, csak növekvő terhek - így szívatják az autósokat a fővárosban

A parkolási problémák mindennaposak Budapesten, és nincs egységes információ a fővárosi parkolóhelyekről. A belvárosban vannak közhasznú parkolóházak, telkeken kialakított parkolók és mélygarázsok is, ám ezekről alig találni egységes információt, sehol nem összesítették ezeket.

A parkolási káosz mindennapos Budapesten Fotó: Bach Máté / Metropol

A Budapest Műhely elemzése szerint nincsenek hivatalos adatok arról, hány magánszolgáltató által üzemeltetett parkolóhely van a fővárosban. A rendelkezésre álló, közel sem teljes körű nyilvános adatok alapján 28–30 ezer férőhely lehet, de ez puszta becslés, nem hivatalos nyilvántartás. A helyzetet tovább rontja, hogy nincs központi adatbázis a fedett parkolóházak és mélygarázsok férőhelyeiről. Ugyanakkor az is probléma, hogy nem készül rendszeres összesítés, sem nyitási kronológia. Így az autósok sokszor csak az adott parkolócég honlapjáról tájékozódhatnak, ha egyáltalán friss az adat.

Már több kerület bevezette azt, hogy bizonyos helyeken csak a helyiek parkolhatnak Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A szakértők szerint egy egységes, akár élő adatokat mutató rendszer drasztikusan csökkenthetné a feleslegesen elautózott kilométereket, az üzemanyag-pazarlást és a CO₂-kibocsátást.

A parkolási káosz nemcsak a budapestiek ügye: az agglomerációból naponta több mint 300 ezer autó érkezik a városba. Megtudtuk: összeadva így mintegy 900 ezer autó használja a fővárosi úthálózatot nap mint nap. Ehhez képest mindössze 43 000 közterületi, fizetős parkolóhely van Budapesten. Ezeknek a száma évek óta csökken, a gyalogos utcák és a kerékpár sávok kialakítása miatt.

A BP Műhely szakemberei szerint a kereslet és kínálat között hatalmas a szakadék, amit sem a főváros, sem a kerületek nem tudtak érdemben kezelni.

Wintermantel Zsolt szerint a legnagyobb probléma az, hogy a fővárosi parkolóüzemeltetés széttagolt, egymással nem kommunikáló rendszerekből áll.

A fővárosi parkolási problémák:

Minden kerület külön üzemelteti a saját területét

Egy főútvonal egyik oldalán más kerület a felelős, mint a másikon

Bírság, reklamáció, ügyintézés esetén az autós sok esetben nem tudja, hova forduljon

Nincs közös adatbázis, nincs közös ügyfélszolgálat, nincs egységes rendszer

Wintermantel szerint a megoldás első lépése egy közös ügyfélszolgálat létrehozása lenne, amely átláthatóvá tenné a rendszert – és megszüntetné a jelenlegi irracionális helyzetet.