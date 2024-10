Budapesti parkolás: így emelik az egekbe a díjakat az ott lakóknak a baloldali kerületek

Rossz hírt kaptak az Erzsébetvárosban lakó autósok: szinte nulláról rögtön 36 ezer forintra ugrik az éves lakossági parkolás díja az első autó esetén, a második autónál ez 72 ezer, extrém esetben már 150 ezer is lehet! A lakóknak is egyre drágább a budapesti parkolás, a baloldali kerületek díjemelést terveznek: a már amúgy is extrán drága Ferencváros, valamint a XIII. kerület is hasonló lépésre készül.