Nem vesznek fel rendelést a szolgáltatók Belső-Erzsébetvárosba a Niedermüller-labirintus miatt

Rengeteg szolgáltató, mint a vízvezeték-szerelők, festők, futárok és taxisok sem vesznek fel erzsébetvárosi rendeléseket, ha tehetik, hiszen az összevissza egyirányúsított utcák, illetve a nem helyiek számára a behajtási korlátozások – közkeletű nevén: a Niedermüller-labirintus – miatt nem lehet közlekedni autóval. A kijelölt áthajtási pontokon csak a lakosság és az ott dolgozók hajthatnak át, mindenki másnak külön engedély kell január óta. A közfelháborodás egyre nagyobb, a belső-erzsébetvárosi átmenő forgalom csökkentésének módját inkorrektnek tartják a budapestiek. Legutóbb a TikTokon hívta fel a figyelmet egy férfi a bírságolás mértékére, hiszen az sem elenyésző.

Az átmenő forgalom ugyan visszaesett az intézkedés után, de az áthajtási pontok bevezetésével a helyi autósokat kitérésekre, pluszkörökre kényszerítik, és nagyobb a dugó, rengeteg a szabálytalankodó

Niedermüller Péter a kerület „forgalomcsillapítási mintaprojektjének” keretében élhetetlen útvesztőt csinált az észszerűtlen forgalmirend-változtatásokkal. A kerület ezen részét azóta a helyiek csak Niedermüller-labirintusnak nevezik. Az áthajtási pontok létesítésével ugyan az adott útszakaszokon kisebb lett az átmenő forgalom – ami a baloldali városrész vezetésének célja volt–, de mindenhol máshol a környékén megnövekedett. Ráadásul dugók keletkeznek, hiszen mindenki ott kerüli el az elzárt utcákat, ahol tudja, sokan „tévelyegnek”, a dugók pedig szmogot generálnak.

30 ezer forint bírság a figyelmetlen sofőröknek

Az áthajtási pontok közül több is valójában csak újabb korlátozás.

„4 büntetőpontra és 30 ezer forint bírságra számíthat, aki behajt az Erzsébetvárosban kialakított 4 olyan gócpontra, amelyet Niedermüller Péter DK-s polgármester kizárólag lakossági behajtásra jelölt ki” – hívja fel a figyelmet egy tiktokker.

Aki nem figyeli a táblákat, rosszul jár, hiszen 18 büntetőpont után elveszik a jogosítványát. Ráadásul a Google Maps ezt nem tudja, így minden további nélkül beviszi a sofőröket a tiltott zónákba. Abban se reménykedjen senki, hogy ha nem csípik el éppen a közterületesek vagy a városrendészek, akkor minden rendben lesz. Ugyanis a térfigyelő kamerák elől nincs menekvés... Úgy tudni, hogy az ötlet alkalmazását több kerület is fontolgatja, tehát Erzsébetvároson kívül máshol is lehet arra számítani, hogy a Niedermüller-féle labirintushoz hasonlót alakítanak ki. Nem az a baj, hogy az átmenő forgalmat ezzel csökkentik és az itt lakókat megpróbálják megkímélni a zajtól, hanem az, hogy ennyire inkorrekt módon teszik mindezt

– mondja a tiktokker, aki felháborodásának adott hangot és mindenkinek felhívja a figyelmét, hogy nézze a táblákat Erzsébetvárosban, ha nem akar bajt...

Kiakadtak Erzsébetváros logikátlan intézkedésén

A tiktokker videója felrobbantotta a netet, garmadával érkeztek a hozzászólások.

„Nagyon jó rendszer, mondom ezt taxisként! 50 méterre van az utas, de emiatt az agyament rendszer miatt 1 kilométert kell autózni. Remek környezetbarát megoldás” – írja az egyik hozzászóló. Más a dugókra panaszkodott: „Itt lakom, semmit nem lehetett hallani az átmenő forgalomból, de ennek a táblának hatására legalább állandó dugó van”

A szolgáltatásokat is gátolja Niedermüller döntése: „Vízóraszerelő cégnél vagyok, a miénk (és még 2) nem vesz fel ezekre a címekre...”

„Ez a lakossági hozzájárulás hogy van? A Pistának le kell nyilatkozni, hogy hozzá mentem és nem jön bünti?” – érdeklődött egy budapesti, míg egy másik fővárosi felvetette: „Mi lesz akkor, ha a főútvonalakon lakók is kérik ezt a privilégiumot? Mert nekik is jár a csend...”

A főpolgármesternek „hálálkodik” egy másik kommentelő: „Köszi Geri🥺”

„Én rendszeresen Airbnb szállást foglalok a 7. kerületben. Így addig ott lakom. Így van is egy anomália. Szállást sem foglalok így ott a jövőben” – írja egy másik hozzászóló.

Niedermüller Péter büszke rá, hogy ő vezette be az első kiterjedt „forgalomcsillapítást” Fotó: Balogh Zoltán

Se taxi, se futár, se szerelő

Arról már korábban írt a Metropol, hogy a közlekedési korlátozások bevezetése óta Belső-Erzsébetváros lakóinak azzal is szembesülniük kellett, hogy jóval nehezebben tudnak taxit rendelni, és a futárok is ha csak tehetik, elkerülik a városrészt. Mára viszont ez általános lett a szolgáltatók körében, a szerelők is elkerülik a városrészt, ha tehetik.

Az áthajtási pontok létesítése mellett a DK-s polgármester más érdekes közlekedési módosításokat is végrehajtatott a kerületében. A Király utca–Nagykörút–Rákóczi út–Károly krt. határolta területen több egyirányú utca forgalmi rendjét középen fordította meg, emellett 120 parkolóhelyet is felszámolt. Emiatt is folyamatosak a dugók, az összevissza táblák között tévelygő autósok nehezítik a városrész életét.

Felkészül: Józsefváros

Niedermüller Péter egyik válaszában azt is elkottyantotta, hogy a szomszédos kerületekkel történt egyeztetések közben Pikó András józsefvárosi polgármester elárulta neki: ő is tervez hasonló forgalomcsillapítást.