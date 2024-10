Szörnyű hírt kapnak az autósok: drágulhat a parkolás Budapesten

A dugók csökkentését és a parkolási nehézségek felszámolását kéri hét civil szervezet az új Fővárosi Közgyűléstől. A nyílt levelet megfogalmazók sorvezetőt is kínálnak a városvezetőknek, szerintük elsősorban a parkolási díjak differenciált, de jelentős emelésével mindig lenne szabad várakozási hely, persze ez érintené a lakók kedvezményes parkolását is.

Parkolás: Nyílt levelet juttatott el a Fővárosi Közgyűléshez hét civil szervezet / Fotó: Bencsik Ádám

A hét civil szervezet nyílt levélben kéri, hogy a közgyűlés kezelje a kaotikus parkolási helyzetet, elsősorban a díjak differenciált, de jelentős áremelésével – szúrta ki a hvg.hu.

...Kérjük, fontolják meg javaslatunkat, amelynek megvalósításával jelentősen csökkenthetők a közlekedési dugók, szinte mindig könnyen lehetne szabad parkolóhelyet találni, több hely jutna a zöldítésre, a gyaloglásra, a kerékpározásra, valamint a társas kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére. Mindez egyre fontosabbá válik a lakosság számára, hiszen a globális felmelegedés érezhető gyorsulása miatt egyre növekszik az igény az élhető közterületek iránt

– írják a szervezetek levelükben.

Parkolás: Sok kerületben drágulna a várakozási díj

A szervezetek vonalvezetője és ajánlata persze nem biztos, hogy meg is valósul. Mindenesetre a Fővárosi Közgyűlésnek érdemes volna tárgyalni a jelenleg teljesen kusza parkolási helyzetről, aminek Karácsony Gergely főpolgármester sem tett jót az elmúlt években, ahogyan közlekedési kérdéskörben másnak sem. Emiatt komplexen kellene majd a parkoláshoz is hozzányúlniuk az újonnan megválasztott képviselőknek. Ma kerületenként és zónánként eltérő díjak léteznek, az önkormányzatoktól döntő többségében a helyiek szinte a lakossági várakozási engedély kiállításának áráért kapnak engedélyt. Vannak kivételek, Józsefvárosban például az átlag tízszeresét fizetteti meg az önkormányzat az autótulajdonosokkal, már most is.

A szervezetek szakmai ajánlatában a következők szerepelnek:

Miután a közterületnek értéke van, ezért az eljárási díj helyett parkolási megváltási díj megfizetéséhez kötnék az engedély megadását. A parkolási megváltási díj az éves parkolási díj meghatározott százaléka: az egy órai parkolási díj szorozva az éves fizetésre kötelezett órák számával. Kezdetben az első autóra legalább 2 százalékot javasolnak, vagyis 98 százalékos kedvezményt, amivel a parkolási zónákban történő lakossági várakozás díja az első autó esetén a következőképp alakulna kedvezményesen:

A zóna: 2,4 millió Ft/év (100 százalék) – 48 ezer Ft/év

B zóna: 1,575 millió Ft/év (100 százalék) – 32 ezer Ft/év

C zóna: 900 ezer Ft/év (100 százalék) – 18 ezer Ft/év

D zóna: 600 ezer Ft/év (100 százalék) – 12 ezer Ft/év