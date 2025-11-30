RETRO RÁDIÓ

Szörnyű baleset történt Magyarországon: ketten életveszélyesen megsérültek

Egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.30. 16:12
baleset sérült mentő karambol

Ketten életveszélyesen megsérültek egy Turán történt balesetben - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense vasárnap az MTI-vel.

Váraljai Anita Kamilla elmondta: egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és fának ütközött. A jármű utasát, egy 12 éves fiút és a gépkocsit vezető 19 éves férfit a mentők újraélesztést követően kórházba vitték.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) honlapja szerint a baleset a Vácszentlászló felé vezető úton történt. A helyszínre érkező hatvani hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az összetört autóból.

 

