Szörnyű baleset történt Magyarországon: ketten életveszélyesen megsérültek
Egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
Ketten életveszélyesen megsérültek egy Turán történt balesetben - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense vasárnap az MTI-vel.
Váraljai Anita Kamilla elmondta: egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és fának ütközött. A jármű utasát, egy 12 éves fiút és a gépkocsit vezető 19 éves férfit a mentők újraélesztést követően kórházba vitték.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) honlapja szerint a baleset a Vácszentlászló felé vezető úton történt. A helyszínre érkező hatvani hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az összetört autóból.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre