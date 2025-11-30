Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek új energiákat hoz a Vénusz jegyváltása

A 2025. november 30-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek új energiákat hoz a Vénusz jegyváltása. Mutatjuk, hogy te is közöttük vagy-e!

Fotó: Pixabay

Kos

Vasárnap a Vénusz, a kis szerencse bolygója jegyet vált, és tűz elemű jegybe lép – ez különösen kedvező önnek. Mostantól hetekig azt érezheti, hogy minden gördülékenyebben halad: könnyebben győz meg másokat, és többen figyelnek önre.

Bika

Valaki mindenáron el szeretné csábítani valahová, önnek azonban nem sok kedve lenne kimozdulni. A bolygók szerint azonban nem fogja megbánni, ha mégis igent mond. Emellett jut ideje adventi koszorút készíteni vagy vásárolni, és meggyújtani az első gyertyát.

Ikrek

Az égi hatások alapján sokat haladhat az otthona csinosításával és rendrakással. Idén sem szeretné az utolsó pillanatra hagyni a dolgokat – és ez még valóban nem az utolsó pillanat, hanem épp a legelső. Nincs ok az idegeskedésre, most jó tempóban tud haladni.

Rák

Könnyen belefuthat olyan emberekbe, akiket frusztrál a karácsony közelsége. Tegyen meg mindent, hogy ez ne ragadjon át önre! A bolygók szerint most Öön sem áll messze a kapkodástól, pedig mosolyogva is meggyújthatná az első gyertyát. A Vénusz Nyilasba lépése felerősíti a szenvedélyes oldalát, és plusz energiát ad.

Oroszlán

Advent vasárnapja mozgalmasabb lehet, mint ahogy eltervezte. Úgy gondolta, végre lassít kicsit, zenét hallgat, díszítgeti a lakást – ehhez képest valaki váratlanul betoppanhat. Végül azonban minden jobban alakul, mint gondolta, és kellemes hangulatban zárul a nap.

Szűz

Uralkodó bolygója ma végre előre indul, ami azt jelzi, hogy akkor jár a legjobban, ha kezébe veszi az irányítást. Menjen elébe az eseményeknek – most remekül ráérez mások lépéseire és szándékaira. Kezdeményezzen bátran, mert minden oka megvan rá.

Mérleg

Imádni fogja ezt a napot. Most minden önnek kedvez – különösen az, hogy az uralkodó bolygója, a Vénusz belép a Nyilasba. Szinte érezni a közelgő karácsony illatát: lelkesedve készülődik, és rengeteg ötlete támad. Ezeket érdemes rendszerezni, mert amit most eltervez, az nagy eséllyel sikerül is.