Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek új energiákat hoz a Vénusz jegyváltása
Vajon te is közöttük vagy? Mutatjuk!
A 2025. november 30-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek új energiákat hoz a Vénusz jegyváltása. Mutatjuk, hogy te is közöttük vagy-e!
Kos
Vasárnap a Vénusz, a kis szerencse bolygója jegyet vált, és tűz elemű jegybe lép – ez különösen kedvező önnek. Mostantól hetekig azt érezheti, hogy minden gördülékenyebben halad: könnyebben győz meg másokat, és többen figyelnek önre.
Bika
Valaki mindenáron el szeretné csábítani valahová, önnek azonban nem sok kedve lenne kimozdulni. A bolygók szerint azonban nem fogja megbánni, ha mégis igent mond. Emellett jut ideje adventi koszorút készíteni vagy vásárolni, és meggyújtani az első gyertyát.
Ikrek
Az égi hatások alapján sokat haladhat az otthona csinosításával és rendrakással. Idén sem szeretné az utolsó pillanatra hagyni a dolgokat – és ez még valóban nem az utolsó pillanat, hanem épp a legelső. Nincs ok az idegeskedésre, most jó tempóban tud haladni.
Rák
Könnyen belefuthat olyan emberekbe, akiket frusztrál a karácsony közelsége. Tegyen meg mindent, hogy ez ne ragadjon át önre! A bolygók szerint most Öön sem áll messze a kapkodástól, pedig mosolyogva is meggyújthatná az első gyertyát. A Vénusz Nyilasba lépése felerősíti a szenvedélyes oldalát, és plusz energiát ad.
Oroszlán
Advent vasárnapja mozgalmasabb lehet, mint ahogy eltervezte. Úgy gondolta, végre lassít kicsit, zenét hallgat, díszítgeti a lakást – ehhez képest valaki váratlanul betoppanhat. Végül azonban minden jobban alakul, mint gondolta, és kellemes hangulatban zárul a nap.
Szűz
Uralkodó bolygója ma végre előre indul, ami azt jelzi, hogy akkor jár a legjobban, ha kezébe veszi az irányítást. Menjen elébe az eseményeknek – most remekül ráérez mások lépéseire és szándékaira. Kezdeményezzen bátran, mert minden oka megvan rá.
Mérleg
Imádni fogja ezt a napot. Most minden önnek kedvez – különösen az, hogy az uralkodó bolygója, a Vénusz belép a Nyilasba. Szinte érezni a közelgő karácsony illatát: lelkesedve készülődik, és rengeteg ötlete támad. Ezeket érdemes rendszerezni, mert amit most eltervez, az nagy eséllyel sikerül is.
Skorpió
Tele lesz kreatív és meghitt ötletekkel az ünnepeket illetően. Advent első vasárnapján meggyújtani az első gyertyát mély, megható érzéseket ébreszt önben. Szép, harmonikus nap várható, és különösen jól érzi magát az otthona légkörében.
Nyilas
Advent első vasárnapján megszállja az ihlet: valami különlegeset szeretne alkotni – legyen az koszorú, adventi naptár vagy karácsonyi dekoráció. A Vénusz az ön jegyébe lép, ami garantálja a sikert. Békés, meghitt hangulat kíséri a napot, és sok szeretetet ad azoknak, akik ön körül vannak.
Bak
Legszívesebben az otthonában töltené a napot a családjával – és most ez a lehető legjobb döntés. Mindkettő, az otthon és a család, is törődést és odafigyelést igényel, és a mai égi hatások szerint ezek adják meg azt a feltöltődést, amire testi-lelki szinten nagy szüksége van.
Vízöntő
Advent első vasárnapja szépen alakul. A délelőtt még kissé pörgős lehet, de délutánra megtalálja a meghittséget. Kreatív energiái most a tetőfokra érnek – érdemes kézzel készített díszeket vagy akár saját adventi koszorút alkotni. Közben megnyugtató hírek is érkezhetnek.
Halak
Véget értek a retrográd energiák, és ez erősen érződik a hangulatán: felszabadultnak és vidámnak érzi magát. A Vénusz mai jegyváltása tovább fokozza ezt a jóérzést. Boldogan készül a közelgő ünnepekre, és sokkal többet tud elintézni egyetlen nap alatt, mint az elmúlt hetekben összesen.
